Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Erdoğan'dan Bahçeli'ye ziyaret

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Güncel
  • 04.09.2025 12:27
  • Giriş: 04.09.2025 12:27
  • Güncelleme: 04.09.2025 17:37
Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan'dan Bahçeli'ye ziyaret

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Erdoğan, saat 17.10 sıralarında Bahçeli'nin konutuna geldi.

Ziyareti duyuran İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 17.00’de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret edeceklerdir. Ziyaret Sayın Devlet Bahçeli’nin konutunda gerçekleşecektir" ifadelerini kullanmıştı.

BirGün'e Abone Ol