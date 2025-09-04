Erdoğan'dan Bahçeli'ye ziyaret
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.
Erdoğan, saat 17.10 sıralarında Bahçeli'nin konutuna geldi.
Ziyareti duyuran İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 17.00’de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret edeceklerdir. Ziyaret Sayın Devlet Bahçeli’nin konutunda gerçekleşecektir" ifadelerini kullanmıştı.
