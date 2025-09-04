Erdoğan'dan Bahçeli'ye ziyaret: Görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Bahçeli'nin konutundaki görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü.

Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Ankara Çayyolu'ndaki konutunda ziyaret etti. Bahçeli, Erdoğan'ı kapıda karşıladı.

Tokalaştıktan sonra gazetecilere poz veren Erdoğan ve Bahçeli, ikili görüşmeye geçti.

Bahçeli, görüşmenin ardından Erdoğan'ı arabasına kadar uğurladı.