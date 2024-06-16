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Erdoğan'dan bayram paylaşımı: Gönül coğrafyamıza barış getirmesini diliyorum

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bayram paylaşımı yaptı. Erdoğan, "Bayramın kalplerimize huzur, ülkemize esenlik, Filistin ve Sudan başta olmak üzere gönül coğrafyamıza barış getirmesini diliyorum" diye yazdı.

Siyaset
  • 16.06.2024 10:49
  • Giriş: 16.06.2024 10:49
  • Güncelleme: 16.06.2024 10:57
Kaynak: AA
Erdoğan'dan bayram paylaşımı: Gönül coğrafyamıza barış getirmesini diliyorum
Fotoğraflar: AA

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Erdoğan, “Filistin ve Sudan başta olmak üzere gönül coğrafyamıza barış getirmesini diliyorum” dedi.

Erdoğan’ın paylaştığı mesaj şöyle:

"Milletimizin ve İslam âleminin Kurban Bayramı’nı gönülden tebrik ediyorum. Bayramın kalplerimize huzur, ülkemize esenlik, Filistin ve Sudan başta olmak üzere gönül coğrafyamıza barış getirmesini diliyorum. Bayramımız mübarek olsun.”

MESAJ, İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAKİ DİJİTAL GÖSTERİM EKRANINDA YAYINLANDI

Erdoğan'ın "Aziz Milletimin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, esenlikler diliyorum" mesajı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı binasındaki dijital gösterim ekranında yayınlandı.

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