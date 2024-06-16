Erdoğan'dan bayram paylaşımı: Gönül coğrafyamıza barış getirmesini diliyorum

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bayram paylaşımı yaptı. Erdoğan, "Bayramın kalplerimize huzur, ülkemize esenlik, Filistin ve Sudan başta olmak üzere gönül coğrafyamıza barış getirmesini diliyorum" diye yazdı.

Siyaset 16.06.2024 10:49 Giriş: 16.06.2024 10:49

Güncelleme: 16.06.2024 10:57 Kaynak: AA

A- A A+

Fotoğraflar: AA