Erdoğan'dan bir 'füze' açıklaması daha: "Gerekli uyarılar İran tarafına çok net olarak iletilmiştir"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından katıldığı “Büyükelçiler İftar Programı”nda da bölgesel gelişmelere ve Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO unsurları tarafından etkisiz hale getirilen füzeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan’ın konuşmasının satır başları şöyle:

• İsrail, uluslararası toplumun dikkatinin Gazze'den başka yerlere kaymasını fırsat bilerek iki devletli çözüm yolunu tamamen dinamitleme peşindedir.

• Netanyahu yönetimi 10 Ekim'de imzalanan deklarasyondan bugüne kadar yürüttüğü hukuk dışı ve yayılmacı politikalarla barış istemediğini göstermiştir.

• Yeni maceralara girişmenin faturasını sadece çatışan taraflar değil tüm bölgemiz hatta Avrupa ve Asya dahil tüm dünya ödeyecektir.

• Ortadoğu coğrafyasının tıpkı bir asır evvel olduğu gibi yeniden ameliyata alınmasını, ameliyat masasına tekrar yatırılmasını kabul etmiyoruz.

• Türkiye'nin dış politikası salt çıkar odaklı değil, aynı zamanda değer odaklıdır. Nerede olursa olsun adil bir barışın kaybedeninin olmayacağına inanıyoruz.

• Geçen hafta ve bugün, ülkemize doğru gelen balistik unsurlar vakitlice etkisiz hale getirilmiş, gerekli uyarılar İran tarafına çok net olarak iletilmiştir.

• Bölgesel istikrarı tehdit eden, geleceğimizi tehdit eden her soruna onurlu bir çözüm yolunun bulunabileceğine inanıyoruz. Yeni müzakere süreci mümkündür.