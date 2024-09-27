Erdoğan'dan BM sorusuna yanıt: Bizleri daimi üye yapma gibi hesapları yok

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(BM) Türkiye olarak daimi üye olmanın gayretindeyiz ama şu ana kadar aldığımız bir netice yok. Daimi üyelerin de bizleri daimi üye yapma gibi hesapları yok" dedi.

Erdoğan, cuma namazı çıkışında açıklamalarda bulundu.

Burada yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler'in (BM) yapısına yönelik eleştirilerde bulunan Erdoğan, Birleşmiş Milletler Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) 5 daimi üyenin adeta dünyayı yönettiğini, BMGK'deki 15 geçici üyenin ise etkisi olmadığını söyledi. Erdoğan, "Daimi üye olmanın gayretindeyiz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"BM'de 5 tane daimi üye ve bunun yanında 15 tane geçici üye. Bu daimi üyelerin konumu 2 dudak arasında her kararı verebiliyor. 15 tane geçici üyenin ise burada herhangi bir tesisi söz konusu değil. Bu 5 üye adeta dünyayı yöneten ülkeler konumunda.

Şu anda Japonya, Çin bizler Almanya gibi üyeler her ne kadar daimi üye olma teşebbüsü varsa da şu anda daimi üye olamadıkları için herhangi bir tesisi söz konusu değil.

Daimi üyelerin de bizleri daimi üye yapmaları gibi hesapları yok. 15 üyenin burada yapabileceği bir iş söz konusu değil.

YUNANİSTAN BAŞBAKANI MİÇOTAKİS İLE GÖRÜŞME

Önümüzdeki yılın başında yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısını yapacağız. Şu anda benim büyükelçi konumunda Çağatay Bey muhatabıyla görüşmelerini sürdürüyor. Büyük ihtimal önümüzdeki yılın başında bir araya gelme durumumuz olacak. O zaman da bu konuyu masaya yatıracağız. Ağırlıklı olarak yüksek stratejik konsey toplantısı, Ege'de yaşanan sıkıntılar. Bu konuları sayın başkan masaya yatıracağını ve sorunlarını da çözeceğini ifade etti.

Paşinyan'la olan görüşmede öne çıkan Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan sıkıntılardı. Bu konuda ben Paşinya'nın olumlu yaklaşımda gördüm. Azerbaycan'ın da aynı anlayış içerisinde olduğunu biliyorum. Bu iki ülke bu yaklaşımı ortaya koyarak bu sorunu çözerler."