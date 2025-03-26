Erdoğan'dan boykot tepkisi: Faşizan siyaset

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin boykot kararına tepki göstererek "Milletimiz bu ülkede üreten, istihdam sağlayan hiçbir yerli ve milli markayı üç-beş muhterisin faşizan siyasetine yem etmeyecektir" dedi.

Erdoğan, "2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.

Konuşmasında CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolarda bazı firmalar için yapılan boykot çağrısına tepki gösterdi.

Togg'un da boykot listesind eyer aldığını öne süren Erdoğan, "Birçok yerli ve milli markamız gibi Togg'un da kimi kendini bilmezler, kimi köksüzler tarafından sözde boykot listesine konulmasını aziz milletimizin takdirine havale ediyoruz" dedi.

Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Allah'ın izniyle milletimiz, bu ülkede üreten, istihdam sağlayan hiçbir yerli ve milli markayı 3-5 muhterisin faşizan siyasetine yem etmeyecektir.

Ancak ekonomiden demokrasiye, milletin tüm kazanımlarına saldıranlar eninde sonunda kaybedeceklerdir. Onlar boş beleş gündemlerle oyalanırken biz işimize bakıyoruz."