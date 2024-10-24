Erdoğan'dan BRICS Zirvesi’nde TUSAŞ mesajı: "Bu alçakça saldırı terörü bertaraf etme azmini perçinlemiştir"

AKP'li Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Zirvesi’nde konuştu.

Erdoğan, TUSAŞ'a yapılan saldrıya ilişkin, "Bu alçakça saldırı, Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını daha da perçinlemiştir" ifadelerini kullandı.

Putin'e ev sahipliği için teşekkür eden Erdoğan, BRİCS'in, küresel ticaretin gelişimine hizmet ederek daha adil bir dünyanın gelişimine katkı sunacağına inanıyoruz" dedi.

Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Dün Ankara’da gerçekleştirilen terör saldırısı nedeniyle başsağlığı mesajı veren dostlarımıza teşekkür ederiz. Bu alçakça saldırı Türkiye’nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlığını daha da perçinlemiştir.

BRİCS'in, küresel ticaretin gelişimine hizmet ederek daha adil bir dünyanın gelişimine katkı sunacağına inanıyoruz.

Günümüz şartlarındaki sistem kendinden bekleneni veremiyor. Türkiye olarak çok taraflı platformlarda dostlarımızla bir araya gelmeye ve ortak sorunlara çözüm bulmaya önem veriyoruz. BRICS'in daha adil bir küresel sistem düşüncesine eşsiz katkılar sunduğuna inanıyoruz.

"FİLİSTİN HALKI SOYKIRIMA UĞRAMAKTADIR"

Türkiye birçok bölgesel kuruluşun kurucu üyesidir. G20 üyesidir. Birçok ülkeyle işbirliği mekanizmalarımız her geçen gün gelişiyor. BRICS ailesiyle de diyaloğumuzu geliştirmeye kararlıyız.

Orta Doğu'da akan kan durdurulmadıkça gelecek için adaletten, kalkınmadan söz edilemez. İsrail'in saldırgan tutumu her türlü sınırı çoktan aştı. Filistin halkı soykırıma uğramaktadır. 21.yy'da yaşanan bu dramı gözardı etmek kimseyi sorumluluktan kurtaramaz.

Filistin'i tanımayan ülkeleri bu doğrultuda adım atmaya davet ediyorum. İsrail'e silah desteğinin sürmesi İsrail'i daha da pervasız hale getiriyor. Siz dostlarımızın bu hususta sağlayacağı desteğe güveniyorum."