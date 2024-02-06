Erdoğan'dan Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırıya ilişkin açıklama

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongre Merkezi'nde Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan, Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırıya ilişkin "İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde meydana gelen terör saldırısı, adalet camiamıza ve halkımıza geçmiş olsun diyorum. Biri kadın diğeri erkek iki terörist, alçak emellerine ulaşamadan görevli polislerimiz tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Zamanında müdahaleleriyle hain saldırıyı başarıyla önleyen güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, İstanbul Çağlayan Adliyesi önündeki güvenlik noktasına yönelik saldırıda yaralananlardan birinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

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