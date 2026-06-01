Erdoğan'dan CHP açıklaması: "Ana muhalefet partisindeki gerilimler bizi ilgilendirmiyor"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"CHP'DEKİ GERİLİMLER BİZİ İLGİLENDİRMİYOR"

CHP'deki mutlak butlan kararı sonrası tartışmalara ilişkin konuşan Erdoğan şunları söyledi:

"Birileri kafalarını kuma gömse de vatandaşlarımız Türkiye'nin hangi eşiklerden geçtiğini görüyor. Tarihi bir sorumluluk üstlendiğimizin farkındayız. Bizim öfkeye, polemiğe ve kavgaya vakit ayıracak vaktimiz yok. Bizim tek derdimiz Türkiye'dir. Türkiye Yüzyılı inşasıdır. Bizim amacımız aziz milletimize daha parlak bir gelecek inşa etmenin derdindeyiz. Ana muhalefet partisi içinde gerilimler bizi ilgilendirmiyor. Bu siyasi ve hukuki gerilimlerde yokuz, olmadık ve olmayacağız. Siyasi amaçları için hareket edenler unutmasın ki bu sokaklar hukuk tanımazlığa prim vermez. Sokaklarımızın karıştırılmasına, milletimizin kutuplaştırılmasına, halkla güvenlik görevlilerinin karşı karşıya getirilmesine izin vermeyiz. Böyle bir dönemde milletin gönül ahengini bozmaya kimsenin hakkı yoktur."

Ayrıntılar geliyor...