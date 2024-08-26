Erdoğan'dan CHP'li Tuncay Özkan'a tazminat davası

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP İzmir milletvekili Tuncay Özkan'a 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Erdoğan'ın muhalefeti hedef alarak "gösteriş müptelası" demesine CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan yanıt vermişti.

Erdoğan’a ‘züppe’ diyen Özkan, “Sarayda otur, tahta kurul, dolarlar, milyarlar oyuncağın olsun, israflık, müsriflik yoldaşın, zenginler senin arkadaşın bize mi diyorsun ‘gösteriş müptelası’ diye?” ifadelerini kullanmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

AKP'li Mahir Ünal da Özkan’ın bu sözlerini alıntılayarak adalet bakanını göreve çağırmıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla Özkan hakkında İzmir başsavcılığının soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın yaptığı açıklamada, "CHP İzmir milletvekili Tuncay Özkan aleyhine, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ve düzeysiz açıklamaları nedeniyle 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesi sunulmuştur." ifadelerini kullandı.

CHP İzmir milletvekili Tuncay Özkan aleyhine, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ve düzeysiz açıklamaları nedeniyle 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır.

Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesi sunulmuştur. — Hüseyin Aydın (@hsynaydn) August 26, 2024

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NE OLMUŞTU??

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhalefeti hedef alarak "Halkçılık maskesinin arkasından Avrupa başkentlerinde halkın paralarıyla keyif çatan, gösteriş müptelası bir elitizim çıktı" sözlerine CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'dan yanıt vermişti.

CHP'li Özkan, sosyal medya hesabından Erdoğan'ın açıklamasının yer aldığı bir paylaşımı alıntılayarak şu ifadeleri kullanmıştı:

“Seni gidi züppe seni!

Sarayda otur, tahta kurul, dolarlar, milyarlar oyuncağın olsun, israflık, müsriflik yoldaşın, zenginler senin arkadaşın bize mi diyorsun “gösteriş müptelası” diye? 13 uçak sende. Lüks hayat sende. Konvoylar dolusu otomobil yurt içinde yurt dışında sende. 22 yılda milleti fakir fukara koyup zenginlerin partisi olmak sende. Fakirle fukarayla dalga geçen partili sende. Dolar milyarderleri sende. Zindanlar bizim, saraylar senin, gösterişli olan biz öyle mi? Kıskandın mı? Seni sarayın züppesi seni! Erken seçim istiyoruz. Hodri meydan!”