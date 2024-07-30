Erdoğan'dan CHP'ye 'Mavi Vatan' tepkisi: Yerli ve milli duruş bekliyoruz

Partisinin il başkanları toplantısında konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye 'Mavi Vatan' üzerinden yüklendi ve "CHP, milletin menfaatleriyle aynı yerde durma erdemini bir kez olsun sergileyecek mi?" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin il başkanları toplantısında konuşuyor.

CHP'li Namık Tan'ın 'Mavi Vatan' kavramını eleştirmesine tepki gösteren Erdoğan, CHP'nin toplumun çıkarlarına karşı olduğunu öne sürdü.

Erdoğan, CHP'ye şu sözlerle yüklendi:

"CHP, milletin menfaatleriyle aynı yerde durma erdemini bir kez olsun sergileyecek mi? CHP'nin Türkiye'nin çıkarlarıyla alıp veremediği nedir? İktidara muhalefet etmek ayrı, Türkiye'nin düşmanlarına lojistik destek sağlamak ayrıdır. Biz CHP'den milli meselelerde yerli ve milli bir duruş bekliyoruz. Onu yapmıyorsa bari bu tarz açıklamalarla ülkemize zarar vermesin, gölge etmesin yeter.

'BİRİLERİNE GÖZ KIRPIYORLAR'

Mavi vatan için masal diyerek birilerine göz kırpıyorlar. Bunun adı gaflettir. Kıbrıs Türklerinin hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Dış politika bağlamında şu gerçeği vurgulamak isterim: Hadiselere bakarken 50-100 yıllık birikimle değil, binlerce yıllık köklü tecrübenin merceğinden bakıyoruz. Bizim çizgimiz, karekterimiz belli."

İsrail'in Gazze'deki katliamlarına değinen Erdoğan, "Geçtiğimiz yüzyılın en lanetli figürü olan Hitler'i gölgede bırakacak bir barbarlığa imza attılar. Gazze bugün dünyanın en büyük imha kampına dönüşmüştür" derken Batılı liderlere de "Görevi uluslararası güvenliği sağlamak olan kuruluşlar bu vahşeti neredeyse 300 gündür sadece uzaktan seyrediyorlar. İsrail'in istilacı politikalarının tüm bölgeyi tehdit ettiğini görmek için daha kaç bin çocuğun ölmesi lazım, bakınız bu gidiş, gidiş değildir" sözleriyle tepki gösterdi.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenini de sert şekilde eleştiren Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Paris Olimpiyat Oyunları'nın açılışında sahnelenen ahlaksızlık, karşı karşıya olduğumuz tehdidin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Macron, beni davet etti. Ben de gelebileceğimi söyledim. 13 yaşındaki torunum 'Dede, gitme. Orada LGBT gösterisi yapılıyor' dedi.

İlk fırsatta sayın Papa'yı da bununla ilgili arayacağım. Onunla tüm Hrıstiyan alemine yapılan saygısızlığı paylaşacağım."

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