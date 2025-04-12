Erdoğan'dan CHP’nin boykot kararına: "Kendi ekonomisine suikast girişimi"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Havalimanı Yeni Terminal Binası’nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, CHP’nin başlattığı boykot kampanyasını eleştirdi. Boykotun Türkiye ekonomisine zarar verdiğini savunan Erdoğan, muhalefetin bu tutumunun ülke menfaatleriyle bağdaşmadığını dile getirdi.

Erdoğan konuşmasında, "Ülkesini yabancılara şikayet edenler, yabancı medya organlarından medet umanlar bizim vizyonumuzu kavrayamaz," diyerek CHP’yi hedef aldı.

Erdoğan, “Boykot bahanesiyle kendi ekonomisine suikast girişiminde bulunanlar bunu anlayamaz. Hırsları akıllarının önüne geçmiş olanlara, biz her zaman olduğu gibi işimize bakıyoruz. Türkiye'nin itibarını artırmaya, büyümeye, gelişmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.