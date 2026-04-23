Erdoğan'dan çocuklara "dijital dünya" uyarısı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çocukları dijital dünya konusunda uyararak "Sizlerden dijital dünyanın uçsuz bucaksız koridorlarında gezinirken tehlikelere karşı çok dikkatli olmanızı istiyorum. Sanal dünyada eğlenceli vakit geçirmek elbette önemli ve doğal hakkınızdır. Ama bu sizi sokakta oynamaktan, kitap okumaktan, spor yapmaktan, arkadaşlarınızla doya doya koşturmaktan alıkoymamalıdır" dedi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TRT 48. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Gala Programı'nda açıklamalarda bulundu.

"MASUM ÇOCUKLAR ÖLÜYOR"

Savaşın, çatışmanın, kavganın, yokluk ve yoksulluğun olmadığı bir ülkede ve dünyada yaşamanın çocukların en doğal hakkı olduğunu kaydeden Erdoğan, "Tüm çabalarımıza rağmen maalesef bölgemizdeki savaşlar ve zulümler devam ediyor. Bu savaşların bedelini ise genellikle masum çocuklar ödüyor" dedi. Çatışmaları durdurmak, çocukların gözyaşlarını silmek için gayret ettiklerini söyleyen Erdoğan, "Tek amacımız dünyanın tüm çocuklarının huzur ve güven içinde kardeşçe yaşaması" ifadelerini kullandı.

Çocuklara seslenen Erdoğan, dijital dünya konusunda uyarıda bulunarak "Sizlerden dijital dünyanın uçsuz bucaksız koridorlarında gezinirken tehlikelere karşı çok dikkatli olmanızı istiyorum" dedi.

Erdoğan, şunları söyledi: "Sizlerden dijital dünyanın uçsuz bucaksız koridorlarında gezinirken tehlikelere karşı çok dikkatli olmanızı, her bilginin doğru her karakterin doğru olmadığını asla unutmamanızı istiyorum. Sanal dünyada eğlenceli vakit geçirmek elbette önemli ve doğal hakkınızdır. Ama bu sizi sokakta oynamaktan, kitap okumaktan, spor yapmaktan, arkadaşlarınızla doya doya koşturmaktan alıkoymamalıdır."

Erdoğan, konuşmasının son bölümünde de Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybedenler için baş sağlığı diledi.