Erdoğan'dan 'Cumhur İttifakı' açıklaması: Fitne kazanı kaynatanların oyunlarına gelmeyeceğiz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı ile ilgili, "Fitne kazanı kaynatanların oyunlarına kesinlikle gelmeyeceğiz. Partimizin ve ittifakımızın surlarında gedik açılmasına fırsat vermeyeceğiz" dedi. Muhalefete de yüklenen Erdoğan, "Muhalefet cenahında yıkıcı, provokatif bir dil yerine artık farklı üslubun, yapıcı, olumlu, birleştiren bir tutumun hakim olmasının vakti çoktan gelmiştir" ifadelerini kullandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla AKP Genel Merkezince videokonferans aracılığıyla düzenlenen ve 81 ilin parti teşkilatıyla bayramlaşma programında bir konuşma yaptı.

Erdoğan, açıklamasında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

"Tam 76 yıldır işgal, zulüm ve sistematik katliama maruz kalan Filistin halkı, bir bayramı daha yine buruk geçiriyor; barışa hasret bir şekilde geçiriyor" diyen Erdoğan, "Dünya, İsrail'in kana susamışlığına karşı tedbir almak, her gün bir yenisine şahit olduğumuz katliamların önüne derhal set çekmek zorundadır" ifadelerini kullandı.

"SEÇİMSİZ 4 YIL" MESAJI

Erdoğan açıklamasında, "Önümüzdeki seçimsiz 4 yılı büyük hizmetlerle, Türkiye Yüzyılı'na yaraşır eserlerle, her alandaki dev projelerle ve reformlarla dolu dolu geçirerek bir tek günün heba olmasına fırsat vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

ENFLASYON AÇIKLAMASI

"Son 1 yıldır kararlılıkla uyguladığımız ekonomi programımız hedeflerimiz ve öngörülerimiz doğrultusunda olumlu mecrada ilerliyor" diyen Erdoğan, enflasyon ile ilgili şu mesajı verdi: "Üretim, ihracat ve istihdam alanlarında hamdolsun çok iyi bir yerdeyiz. Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonda daha motive edici haberler almaya başlayacağız."

MUHALEFETE YÜKLENDİ

"Türkiye'nin seçimler sebebiyle oluşan gerilimli atmosferi süratle geride bırakıp tüm kapasiteyle geleceğe odaklanması gerektiğine inanıyoruz" diyen Erdoğan, "Ülkeye ve millete hizmet yarışı olan siyasetin farklı partiler arasında süregiden bir yıpratma savaşı olarak algılanmasının mutlaka önüne geçmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Muhalefete de yüklenen Erdoğan, "Bunun için muhalefetin haksız ithamlarla, iftiralarla, siyasi nezakete sığmayan suçlayıcı ifadelerle siyaset yapma alışkanlığını süratle terk etmesi şarttır. Muhalefet cenahında yıkıcı, provokatif bir dil yerine artık farklı üslubun, yapıcı, olumlu, birleştiren bir tutumun hakim olmasının vakti çoktan gelmiştir" diye konuştu.

'CUMHUR İTTİFAKI' VURGUSU

Cumhur İttifakı ile ilgili de mesaj veren Erdoğan, "Cumhur İttifakı 85 milyonun birliğinin, dirliğinin ve kardeşliğinin teminatıdır. İttifakımız ne kadar güçlü olursa Türkiye de o derece güvende olacaktır. Bunun için fitne kazanı kaynatanların oyunlarına kesinlikle gelmeyeceğiz. Partimizin ve ittifakımızın surlarında gedik açılmasına fırsat vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.