Erdoğan'dan deprem savunması: Ne zaman adım atsak CHP hep karşımıza dikildi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantı ile katıldığı Kahramanmaraş kentsel dönüşüm temel atma töreninde CHP'yi "Ne zaman adım atsak CHP hep karşımıza dikildi. Takoz koyan bu ekip doğrudan insan hayatını ilgilendiren bu meseleyi bile engellemeye kalktı. Kentsel dönüşüme rantsal dönüşüm diyerek projelere kara çaldılar. Kendileri ile aynı ideolojiye sahip meslek kuruluşları ile projeleri mahkemeye götürdüler" ifadeleri ile hedef aldı. Erdoğan, ayrıca depremde hasar alan kentlerdeki şehir meydanlarını hükümet olarak yapacaklarını söyledi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantı ile katıldığı temel atma töreninde, deprem konusunda kendisini savunurken CHP'yi hedef aldı.

Erdoğan, kentsel dönüşüme ilişkin her adımda karşılarında CHP'yi bulduklarını belirterek "Kentsel dönüşüme rantsal dönüşüm diyerek projelere kara çaldılar" dedi. Erdoğan ayrıca kentsel dönüşüm projelerinin meslek odaları tarafından mahkemeye taşınmasından dert yandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı şunları söyledi:

"Kentsel dönüşüm projelerine CHP'nin karşı çıktığını söyleyen Erdoğan,"Ne zaman adım atsak CHP hep karşımıza dikildi. Takoz koyan bu ekip doğrudan insan hayatını ilgilendiren bu meseleyi bile engellemeye kalktı. Kentsel dönüşüme rantsal dönüşüm diyerek projelere kara çaldılar. Kendileri ile aynı ideolojiye sahip meslek kuruluşları ile projeleri mahkemeye götürdüler."

CHP'nin depremzedelere hakaret ettiğini öne süren Erdoğan, "Sandıktan istedikleri sonuç çıkmadı diye afetzedelere zulmedenleri afişe etmeyi sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

Erdoğan ayrıca 6 Şubat depreminden etkilenen kentlerdeki şehir meydanlarını hükumet olarak yapacaklarını söyledi.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen temel atma törenine canlı bağlantı ile katılan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şunları söyledi:

"PROJELERİ MAHKEMEYE GÖTÜRDÜLER"

"Bu süreçte Türkiye’deki sığ muhalefet anlayışının ülkemize ödettiği bedelleri acı da olsa görme fırsatı bulduk. Kentsel dönüşümle ilgili ne zaman bir adım atsak CHP ve şürekâsı hep karşımıza dikildi. Milletimizin hayrına yaptığımız her işe takoz koyan bu 'istemezük'çü ekip doğrudan insan hayatını ilgilendiren bu meseleyi bile engellemeye kalktı. Bunun için her yolu denediler, kentsel dönüşüme rantsal dönüşüm diyerek projelere kara çaldılar. Çeşitli illegal örgütler vasıtasıyla firmaları, işçileri ve mülk sahiplerini tehdit ettiler. Kendileriyle aynı ideolojik kafa yapısına sahip meslek kuruluşları ve odalar aracılığıyla projeleri mahkemeye götürdüler."

"İŞ BİLMEZLİK DEĞİL, HALK DÜŞMANLIĞI VAR"

"Kentsel dönüşüm projelerini durdurmak, milletimizi sağlıksız yapılarda yaşamaya mahkum etmek için söylenmedik yalan bırakmadılar. Biz bu tavırlarını uzun yıllar beceriksizliklerine yorduk ancak son seçim sürecinde meselenin bu kadar masum olmadığını anladık. CHP ve şürekâsının kentsel dönüşüm projelerine yönelik saldırganlığının gerisinde iş bilmezlik değil, halk düşmanlığı vardır. Bunlar vatandaşa hizmet etmezler; vatandaşın refahının, hayat kalitesinin, yaşam standardının yükselmesini de istemezler. Bunların gözünde seçmen; ancak ‘tıpış tıpış’ oy verdiği, kendilerini kayıtsız şartsız desteklediği zaman insandır."

"14 Mayıs öncesinde millete bedava ev vadediyorlardı, 15 Mayıs sabahı ilk icraatları depremzedelerimizi sığındıkları yerlerden kapı dışarı etmek oldu. Sırf oy tercihlerinden dolayı afetzedelerimize olmadık hakaretleri yaptılar. 28 Mayıs'tan sonra da çıkıp siyasi hırsları sebebiyle mağdur ettikleri kardeşlerimizden bir kez olsun özür dilemediler. Biz bunların hiçbirini unutmadık ve unutmayacağız.Sandıktan istedikleri netice çıkmadı diye afetzedelerimize zulmedenlerin gerçek yüzünü deşifre etmeyi sürdüreceğiz. Ne deprem bölgesindeki kardeşlerimizi ne de 85 milyonun diğer fertlerini bunların insafına asla bırakmayacağız."