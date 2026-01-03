Erdoğan'dan dış politika mesajı: Dostlarımızı olabildiğince çoğaltmayı amaçlıyoruz

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2025 Yılı İhracat Rakamlarının Açıklanması" programında açıklamlarda bulunuyor.

Küresel ekonomideki belirsizliklerin, tıkanıklıkların her ülke gibi Türkiye'ye de yansımaları olduğunu söyleyen Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaşa işaret ederek ekonomideki gelişmelerin bunlardan bağımsız okunamayacağını kaydetti.

AKP'li Cumhurbaşkanı, "Dış ticaret dahil ekonominin bütün alanlarında belirlediğimiz hedeflerin küresel gelişmelerden bağımsız ele alınması beklenemez" diye konuştu.

"YÜZÜNÜ ANKARA'YA DÖNENLER KAZANACAK"

Dış politikaya yönelik mesajlar veren Erdoğan, politikalarının düşma üretmek değil, dost kazanma üzerine olduğunu söyleyerek, 2026'da bunun üzerine gitmeye devam edeceklerini vurguladı. Eredoğan, "Yüzünü Ankara'ya dönenler kazanacak; kıblesini şaşıranlar, kısa vadeli düşünenler, emperyalistlere lejyoner yazılanlar kaybedecektir. 2026'da bunun teyit edildiğini hep beraber göreceğiz" dedi.

Erdoğan, özetle şunları söyledi: "Çatışmalardan menfaat devşirme gibi bir anlayışımız asla olmadı. Bugün de yoktur. Bizim dış politikamızın esası düşman üretmek değil, dost kazanmaktır. Dostlarımızı olabildiğince çoğaltmayı amaçlıyoruz. Dostlukla birlikte kazanalım istiyoruz. Güvenlik kuşağı kurmanın mücadelesini veriyoruz. İki kardeş bile her konuda anlaşamazken devletler arasında fikir ayrılıkları gayet doğaldır. Bunların öncelikli çözüm yolu müzakeredir, diplomasidir."

Devamla 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Hamdolsun depremzedelerimize mahcup olmadık" ifadelerini kullandı.

YENİ BİR İHRACAT REKORUNA İMZA ATTIK

2025 yılının 3. çeyreğinde yüzde 3,7 oranında büyüme kaydeden ekonominin 21 çeyrektir kesintisiz büyümeyi sürdürdüğünü belirten Erdoğan, ihracat rakamlarına ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tüm karamsar senaryolara, tüm karalama kampanyalarına rağmen, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejimizin çok şükür meyvelerini toplamaya devam ediyoruz. 2025 yılının 3’üncü çeyreğinde yüzde 3,7 oranında büyüme kaydeden ekonomimiz, tam 21 çeyrektir kesintisiz büyümeyi sürdürüyor. 2024 yılında 1 trilyon 260 milyar dolar olan ekonomimizi, 2025 yılı üçüncü çeyreğinde 1 trilyon 538 milyar dolara taşıyarak, yeni bir rekor daha kırdık. Mevcut pazarımızda gücümüzü arttırmanın yanı sıra, yeni pazarlar, yeni ticaret ortakları, yeni ürün çeşitleriyle ihracatta yakaladığımız ivmeyi bir üst seviyeye çıkardık."

