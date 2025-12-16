Erdoğan'dan "dış politika" yorumu: 3 maddeye dikkat çekti

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ne eksen kayması ne rota değiştirme ne de köklerden kopma... Ne eksen Dış siyasetimizde bunların hiçbiri söz konusu değildir ve olamaz. Dünyanın her köşesiyle ekonomik, ticari, diplomatik, siyasi ilişkiler geliştirmenin çabasındayız" dedi.

Erdoğan, 16. Büyükelçiler Konferansı'nda açıklamlarda bulundu. Dünyanın çok kutupluluğa gittiğini söyleyen Erdoğan, 2. Dünya Savaşı sonrası oluşturulan sistem ile savaş suçlarının önüne geçişmesinin hedeflendiğini ama bunun başarılı olduğunun söylenemeyeceğini kaydetti.

İsrail'in Gazze'deki soykırımına değinen Erdoğan, "Resmin bütününe baktığımızda uluslararası kurumların çoğu bugün kendisini gassalın eline bırakmış meyyit misali cansız, hareketsiz ve işlevsiz vaziyettedir" dedi. Erdoğan, Suriye'deki iç savaş konusunda ise "13,5 yıl boyunca katliam devam ederken vicdan sahibi ülkeler dışında demokrasi ve insan hakları havarisi kesilenlerin hiçbirinin sesi çıkmadı" yorumu yaptı.

"SURİYE'YE DÖNENLERİN SAYISI 580 BİNİ BULDU"

Türkiye'den Suriye'ye dönenlerin sayısının 580 bini bulduğunu kaydeden Erdoğan, huzur ortamının kalıcı hale gelmesi durumunda bu sayının hızlanacağını düşündüklerini belirtti. Erdoğan, "Ayak direnmesi halinde krize dönüşme riski barındıran 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması için gerekli telkinlerde bulunuyoruz. Suriye'nin parçalanmasından kimin faydalanacağı bellidir" dedi.

Türkiye'nin kendi hak ve çıkarlarını korumak için ekonomik ve askeri bakımdan güçlü olması dışında bir seçeneği olmadığını söyleyen AKP'li Cumhurbaşkanı, "Ne eksen kayması ne rota değiştirme ne de köklerden kopma... Ne eksen Dış siyasetimizde bunların hiçbiri söz konusu değildir ve olamaz. Dünyanın her köşesiyle ekonomik, ticari, diplomatik, siyasi ilişkiler geliştirmenin çabasındayız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Karadeniz'de sivil gemilere gerçekleştirilen saldırılara yönelik de Ukrayna ve Rusya'ya işaret ederek, "Ticaret gemilerini, sivil gemileri hedef almanın kimseye faydası olmaz. Her iki tarafa da ikazımızı net bir şekilde iletiyoruz" şeklinde konuştu.