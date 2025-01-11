Erdoğan'dan Diyarbakır'da 'yeni süreç' mesajları: Yeni ve önemli bir fırsat penceresi açıldı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da partisinin 8. Olağan İl Kongresi'na katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Diyarbakır'ın huzuru unutmayın, Türkiye'nin huzurudur. Diyarbakır'ın refahı, unutmayın Türkiye'nin refahıdır. Diyarbakır'ın kaderi Türkiye'nin kaderidir" dedi.

"Bizim kardeşliğimiz, İslam kardeşliğidir" diyen Erdoğan, "Bizim kardeşliğimiz, kader kardeşliğidir. Bizim kardeşliğimiz, orduları Diyarbakır'ı fetheden, dönemin gavurlarına karşı gaza eden adalet timsali Hazreti Ömer kardeşliğidir. Bizim yoldaşlığımız Hazreti Ebubekir yoldaşlığı, gönüldaşlığımız Hazreti Ali gönüldaşlığıdır. Bizim cömertliğimiz ve konuk severliğimiz, Hazreti Osman misalidir. Bizim kardeşliğimiz, daha dün işgalcileri denize dökerken omuz omuza mücadele ettiğimiz istiklal ve istikbal kardeşliğidir" ifadelerini kullandı.

"SONU HÜSRAN OLACAK"

"Böyle bir aşkla Diyarbakır'a hizmet ederken birileri ne yapıyordu? İdeolojilerine uygun suni bir tarih icat etmeye çalışıyorlardı" ifadesini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Milletimizi inancından ve kültüründen uzaklaştırma peşinde koşuyorlardı. Mayası Müslümanlıkla yoğrulan yurdu bölmek için uğraşıyorlardı. Bu topraklarda kardeşliğin altını oymak için türlü oyunlar çeviriyorlardı. Bu gayretlerinin gerisindeki sinsi niyetleri gayet iyi biliyoruz. Kim desteklerse desteklesin, küçük çıkarlar uğruna bu tür ihanet projelerine payandalık edenlerin sonu hüsran olacaktır.



Selahaddin Eyyubi'nin gaza arkadaşlarını, emperyalist emellerine alet etmeye çalışanlar hepimizin ortak hasmıdır. Varsın eli kanlı katiller tefrika marşlarıyla ihanetlerini örtmeye çalışsın. Biz Diyarbakır'la yürekten kopup gelen kardeşlik türkülerimizi söylemeye devam edeceğiz. Gençler, milletimizin birliğini, vatanımızın bütünlüğünü, devletimizin ebet müddet gücünü, Ahmed Arif'in ifadesiyle 'Bu yılanlara, bu çıyanlara yedirmeyeceğiz.' Neredeyse yarım asırdır bu millete, nice acılar yaşatan evlatlarından ayıran, bu milletin geleceğini karartan emperyalist oyunun son halkasını da Allah'ın izniyle bozma aşamasındayız."

"YENİ ŞEYLER SÖYLEME VAKTİDİR"

"Son 1.5 asırdır, bilhassa son yarım asırdır yaşadığımız sancılara artık 'dur' deme vaktidir, artık yeni şeyler söyleme vaktidir" ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin uzunca bir geçmişe sahip terörle mücadele serencamı doğrusu ve yanlışıyla tarihimizin bir parçası olarak kayıtlardaki yerini almıştır. 40 yılı aşan bu mücadele sürecinde güvenlik güçlerimizden kamu görevlilerimize ve masum vatandaşlarımıza kadar binlerce şehit verdik. Attığımız her adımın şehitlerimizin canları pahasına bize emanet ettikleri ülkemizin geleceğini güvence altına alma gayesi taşıdığından kimsenin şüphesi olmasın. Terör örgütü tarafından gasp edilerek ve kandırılarak dağa çıkarılan bölge insanımızın on binlerce evladı hayatını kaybetti. Bölücü örgütün zorla dağa kaçırdığı evlatlarına tam 5 yıldır kavuşma mücadelesi Diyarbakır Anneleri'nin acılarını da çok iyi biliyoruz."

"ÇABALAR HEDEFİNE ULAŞAMADI"

"Rahmetli Özal'dan beri terör meselesini bitirmek için farklı yöntemler konuşulmuş, kimi teşebbüslerde bulunulmuştur" diyen Erdoğan, şunları söyledi: "Hükümetlerimiz döneminde terörle sadece güvenlik araçlarıyla mücadele etmedik. Terörü bitirmek için çok ciddi inisiyatifler aldık. Sadece elimizi değil, tüm gövdemizi taşın altına koymaktan çekinmedik. Ancak karşımızdaki yapı bu ülkenin ve bu milletin değil, bölgesel ve küresel güçlerin sesine kulak verdiği için bu çabalar hedefine ulaşamadı."

'YENİ SÜREÇ' AÇIKLAMALARI

Siyasetteki 'yeni sürece' vurgu yapan Erdoğan, şunları söyledi: