Erdoğan'dan düşürülen füzeyle ilgili açıklama

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı iftar programında yaptığı konuşmada bugün düşürülen füzeyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, şunları kaydetti:

“Millet olarak ebedi yurdumuz olan bu topraklarda huzur ve barış içinde yaşamak istiyorsak caydırıcılığımızı sürekli artırmak zorundayız. Bölgemizin içinden geçtiği bu sıkıntılı günlerde hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliği noktasında işi asla şansa bırakmıyoruz. Bu sabahki olayda olduğu gibi NATO müttefiklerimizle yakın istişare içerisinde her türlü önlemi alıyoruz ve anında gerekli müdahalede bulunuyoruz. Bir daha benzer hadiselerin yaşanmaması için de uyarılarımızı en net biçimde yapıyoruz.”

NE OLMUŞTU?

Milli Savunma Bakanlığı, İran’dan ateşlenen ve Irak ile Suriye üzerinden geçerek Türk hava sahasına yönelen balistik bir mühimmatın, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava savunma unsurları tarafından zamanında fark edilerek havada imha edildiğini açıklamıştı. Bakanlık, Hatay’ın Dörtyol ilçesine düşen parçaların herhangi bir can kaybına yol açmadığını açıklarken, hava sahasının savunulması noktasında her türlü adımın kararlılıkla atılacağını vurgulamıştı. Öte yandan, bir Türk yetkili tarafından AFP’ye yapılan değerlendirmede, füzenin asıl hedefinin Türkiye olmadığı, rotasından sapan mühimmatın Güney Kıbrıs’taki bir üssü hedeflediğinin düşünüldüğü ifade edilmişti.