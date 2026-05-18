Erdoğan'dan ekonomi yorumu: Her şeyin güllük gülistanlık olmadığının farkındayız

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB İkiz Kuleler'de TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

İktidarları döneminde ekonomiyi sağlam bir yapıya kavuşturduklarını iddia eden Erdoğan, "Korumacı eğilimlerin küresel ölçekte yükselişe geçtiği, ticari rekabetin sertleştiği bir dönemde Türkiye ekonomisini şoklara karşı dirençli hale getirdik" ifadelerini kullandı.

"HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALIYORUZ"

Erdoğan, buna karşın her şeyin "güllük gülistanlık" olmadığının farkında olduklarını kaydetti. Erdoğan, ekonomi yönetiminin piyasanın yaşadığı stresi asgari düzeye indirmek için her türlü tedbiri aldığını iddia etti.

Fahiş fiyatlara işaret eden AKP'li Cumhurbaşkanı, "İş ve ticaret ahlakımız bin yıllık Ahilik geleneğiyle şekillenmiştir. Fırsatı ganimet bilmenin, taklit, tağşiş, çıkar odaklı hareket etmenin yeri yoktur" şeklinde konuştu.