Erdoğan'dan emekliye ‘büyük müjde': Zamsız ikramiyeler üç gün önce yatacak

AKP iktidarının “Emekliyi memnun etmeyecekti. Bütçeye yük” diyerek yaklaşık 17 milyon emeklinin ikramiyesine zam yapmamasının ardından AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekliye “müjdesini” verdi.

Milyonlarca emekli zam beklerken Erdoğan, müjde olarak ‘ikramiye ve emekli maaşlarının bayram öncesinde hesaplara yatırılacak’ olmasını açıkladı.

Emekliler, Erdoğan’ın müjdesine “Emekliye bayram falan yok. Ne bayramından ne müjdesinden söz ediyor” diyerek tepki gösterdi.

Bugünün BirGün'ü

BÜTÇE EMEKLİYE YOK

AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler, ‘bütçe disiplini’ ve ‘Orta Vadeli Program’ı gerekçe göstererek 4 bin TL olan emekli bayram ikramiyesine “bütçe” bahaneleriyle zam yapılmayacağını duyurmuştu.

BU NEYİN MÜJDESİ?

Tüm Emeklilerin Sendikası, ikramiyelere zam yapılmayacağı duyurulmasının ardından ülkenin 50 ayrı noktasında eylemler yapmış, zam taleplerini yinelemişti. Erdoğan’ın “müjdesi”ni değerlendiren Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen, “İkramiyeyi kuruş artırmayan, emekli aylığını dahi açlık sınırının altında tutan bir Cumhurbaşkanı’nın neyin müjdesini verebilir” diyerek tepkilerini dile getirdi.

“Milyonları açlık sınırının altında yaşamaya mahkum bırakan Erdoğan, neyin müjdesini verecek?” diye soran Ergen, “İktidar, emekli aylıkları ve emekli bayram ikramiyelerinin bayramdan önce yatırılacağını müjde diye servis ediyor. Bayram ikramiyelerini kuruş arttırmayan, emekli aylıklarının ortalamasını (23 bin 500-24 bin lira) açlık sınırının altında tutan iktidar neyin müjdesini veriyor? Emekliler zaten bu aylıklarla ve bu ikramiyeyle bayramlık ihtiyaçlarını gideremeyecek, hatta bayram gelmesini istemez durumdalar” dedi.

MAAŞLARI KONUŞALIM

“Müjde vermek istiyorlarsa, derhal emekli bayram ikramiyesinde anlamlı bir artış gerçekleştirsinler” diye konuşan Ergen, erken yatan maaşların da müjde olmayacağını, ikinci aylıklarına kadar ekonomik zorluğun artacağını belirterek devamında şu ifadeleri kullandı: “İktidarın emeklileri sefalete mahkûm eden politikalardan vazgeçsinler. Bir müjde vermek istiyorlarsa aylıklarımızı konuşmalıyız. Emeklilerin tepkisine kulak verin. Erken verilen aylıkların sonunda ikinci aylık süresi uzayacak, ekonomik çıkmaz daha da derinleşecektir. 9 Mart'ta ülkenin 50 yerinde yaptığımız basın açıklamalarımıza kulak verilmelidir. Emekli bu ayazı unutmayacak.”

CHP'li vekiller de Erdoğan'a tepki yağdırdı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, "Milyonlarca emeklinin geçim sıkıntısı ortadayken 4 bin TL'yi bir lütuf saymak, emeklinin aklıyla alay etmektir. Emekli bayramda torununa harçlık veremediği için utanç yaşayacaktır" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ise benzer şeyler söyleyerek "Emekli, pazara markete gidemez halde. Bunu müjde diye duyurmak emeklinin yıllarca verdiği alın terine saygısızlıktır. Emekli sadaka istemiyor" dedi.