Erdoğan'dan "emlak vergisi" açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuştu.

Erdoğan emlak vergisine ilişkin çalışmalar yaptıklarını anlattı. Özgür Özel'in geçen haftaki Akın Gürlek açıklamalarına cevap veren Erdoğan'ın İBB iddianamesine değinmemesi ise dikkat çekti.

Gürcistan'da düşen ve 20 askerin hayatını kaybetmesine neden olan C-130 tipi kargo uçağının düşmesine ilişkin açıklama yapan Erdoğan, "Gürcistan'la üst düzey işbirliği içindeyiz. 19 şehidimizin naaşına ulaştık, kara kutu bulundu" dedi.

Erdoğan, "Kasım ayı partimiz için önemli bir tarih Dönemin gazeteleri iktidara gelmemizi Anadolu ihtilali olarak tanımladı. Kimi zaman medya, kimi zaman uluslararası güçler tarafından hedef alındık. Partimize içeride ve dışarıda tuzaklar kuruldu. Ama biz oyunları gördük. Milletimiz bizi hiç yalnız bırakmadı. Hükümet etmeyi Ankara'ya sıkışıp kalmak yerine 81 ildeki insanımızın gönlüne girme mücadelesi içindeyiz" diye konuştu.

"Rakiplerimiz bizi takip ediyor. Kutup yıldızı olarak AK Parti'yi ve Cumhur İttifakı olarak görüyorlar" diyen Erdoğan, "Rakiplerimizin kalitesini yükseltmekten mutluyuz. Taklitler aslını güçlendirir" iddiasında bulundu.

ÖZGÜR ÖZEL'E CEVAP

CHP Lideri Özgür Özel'in geçen hafta söylediği Akın Gürlek'in Eti Maden'e bağlı şirketten maaş aldığı iddialarına ilişkin de konuşan Erdoğan, "Siyasette nezaket dersini almayı unutanlar var. Bunların en başında CHP'nin başkanı geliyor. Yeni genel başkanın, ağzı en bozuk, en küfürbaz figürlerden olduğu görülüyor. Onu da zayıf karakterine veriyoruz Biz onların seviyesine inmeyeceğiz. Bize ve yargı mensuplarına söylediği cümleleri kendisine iade ediyorum" dedi.

Daha önce FETÖ tarafından aldatıldıklarını söyleyen Erdoğan, "Halktan, sokaktan, vatandaştan kopuk siyaset olmaz. Olsa da hayır gelmez. Bir an olsun gözümüzü milletten ayırmadık. Halka hizmet etmekle görevimizi tam manasını yerine getiremeyiz. Milletin çıkarlarını gözetmemiz gerekir. Aldanan da, aldatan da olmayacağız" ifadelerini kullandı.

Emlak vergisiyle ilgili kanun teklifi üzerine çalıştıklarını aktaran Erdoğan, "Emlak vergisiyle ilgili şikayetler geliyor. Bilhasssa CHP belediyelerinde fahiş artışlar yapılıyor. Vatandaşımıza haksız yük biniyor. Bu kabul edilemez. Bu artışlara sessiz kalmayacağız. İlgili arkadaşlarımız formüller üzerine konuştular. Önümüzdeki dönemde Meclis'imize çözüm önerilerimizi sunacağız" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasında İBB iddianamesine değinmemesi dikkat çekti.