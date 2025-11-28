Erdoğan'dan Emniyet ve Jandarma'ya uyarı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Teşkilatı için 9 bin 200 yeni aracın hizmete alım töreninde açıklamalarda bulundu.

Burada yaptığı konuşmada, "terörle mücadelede" bir dönem vahim hatalar yapıldığını söyleyen Erdoğan, "Kendini hukukun, kanunların ve vatandaşın üstünde gören kimi odakların yanlış uygulamalarından dolayı hepimiz ciddi zorluklarla karşılaştık. Bu hatalar sorunun daha da büyümesine neden oldu. Devlet ve vatandaş arasındaki bağ zarar gördü" dedi.

"TERÖRLE MÜCADELEDE BİR DÖNEM ÇOK VAHİM HATALAR YAPILDI"

Erdoğan, son 23 yılda attıkları adımlarla yanlışlara son verdiklerini savundu: "Terörle mücadelede bir dönem çok vahim hatalar yapıldı. Kendini hukukun, kanunların ve vatandaşın üstünde gören kimi odakların yanlış uygulamalarından dolayı hepimiz ciddi zorluklarla karşılaştık. Bu hatalar sorunun daha da büyümesine neden oldu. Devlet ve vatandaş arasındaki bağ zarar gördü. Güç zehirlenmesi yaşayan bir avuç kibir abidesinin yanlışlarının faturasını, millet ve devlet olarak birlikte ödedik. Tüm emniyet birimlerimiz kanunlara uyan vicdan sahiplerinin emrinde ve hizmetindedir. İnsanlara güvenlik hizmeti verirken kanundan çıkmayacaksınız."

"GÜVENLİK HİZMETİ VERİRKEN HUKUKUN DIŞINA ÇIKMAYACAKSINIZ"

Devamla Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerine hitaben uyarılarda bulunan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

"Vatandaşımıza karşı saygıyı, tevazu, yapıcı bir yaklaşımla davranmayı elden bırakmayacaksınız. İnsanımıza güvenlik hizmeti verirken hukukun dışına çıkmayacaksınız. Görevinizi icra ederken omuzlarında taşıdığınız ağır emanetin hakkını vermeye gayret edeceksiniz.

Kendini devletin üstünde gören şehir eşkıyalarına, sokak çetelerine, zehir tüccarlarına evlatlarımızı bize karşı kullanmaya çalışan terör örgütlerine nefes aldırmayacaksınız. Bizim suçu geçim kapısı haline getirmiş hiçbir alçağa kaptıracak tek bir evladımız yoktur. Bizim Türkiye düşmanlarına taşeronluk yapan illegal yapıya kaptıracak tek bir vatandaşımız yoktur. Milletin huzuruna, güvenliğine, çoluk çocuğuna kasteden kim olursa olsun gözünün yaşına bakmamak sizlerin asli vazifenizdir.

Suça ve suçlara karşı yürüttüğünüz her mücadelede bu devletin başı olarak yanınızdayım. Yanınızda olmaya da devam edeceğim. Sizlerin de görevinizi yerine getirirken insan odaklı, insan merkezli, insana hürmet içinde hareket edeceğinizden hiçbir şüphe duymuyorum. Şunu lütfen unutmayınız: Kardeşlerim, bu millet size güveniyor. Biz sizlere güveniyoruz. İşiniz ne kadar ağır olursa olsun, vazifenizi hakkıyla yerine getireceğinize, emaneti hakkıyla koruyacağınıza yürekten inanıyorum."

CHP'Yİ HEDEF ALDI

Konuşmasının son bölümünde CHP'yi hedef alan Erdoğan, ana muhalefetin 'yıpratma savaşı'nda olduğunu söyledi.

Bu süreçte güvenlik birimlerinin hedef alınmasına izin vermeyeceklerini kaydeden Erdoğan, özetle şunları söyledi: "Bu süreçte sizin hedef alınmanıza, yolsuzluk dosyalarını perdelemek için birileri tarafından size saldırılmasına da eyvallah etmeyeceğimizin bilinmesini istiyorum. Ana muhalefet aktörlerinin bilerek ya da bilmeyerek alet oldukları yıpratma savaşından bir an önce vazgeçmelerini temenni ediyorum. Her şeye rağmen siz bu devleti temsil ediyorsunuz. Buradaki her bir kardeşim Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin plisi, jandarması, sahil güvenliğidir."