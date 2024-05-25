Erdoğan'dan enflasyon mesajı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yerel seçim öncesi bazı ekonomistlerin döviz kuru tahminleri üzerinden toplumu korkuttuğunu öne süren Erdoğan, "Karamsar senaryoların hiçbiri gerçekleşmedi. Türk ekonomisi rayında yürümeye devam etti. Enflasyonda kalıcı düşüş hedefliyoruz" dedi.

AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde konuştu.

DEİK'in geçmişinden ve Türkiye'nin ticaretindeki rolünden bahseden Erdoğan, "Türk özel sektörünün şimal yıldızı DEİK ile sizlerle bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum. 2023/2027 çalışma dönemi için çalışan yönetim kurulunu tebrik ediyorum. DEİK, 1985 yılında bu yana dış ticaret, uluslararası hizmetlerde büyük rol üstleniyor. Görev alan iş dünyamızın temsilcilerini anıyorum. İnsanımızın evine ekmek götürmesini sağlayan DEİK üyelerine şükran sunuyorum" diye konuştu.

Ödül alanları kutlayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ödüle layık görülen ustalarımızı takdir ediyorum. DEİK, 5 bin üyesiyle özel sektörümüzün dünyaya açılan penceresidir. Resmi ziyaretler, uluslararası ziyaretlerde siz kardeşlerimizin bir programına muhakkak rastlıyoruz. DEİK'in gönül elçileriyle karşılaşıyoruz.

DEİK camiasıyla iftihar ediyoruz. DEİK üyeleriyle istişarelerde bulunduk. Sizlerle yakın diyalog içinde olmanın gayretindeyiz. Tüm farklılıklarımızı kucaklıyoruz. Herkesin düşüncesine ve yapıcı eleştirisine saygıyla yaklaşıyoruz. Türkiye'nin mutlu yarınları için ter döken herkesin başımızın üstünde yeri vardır. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz için taş üstüne taş koyan insanlarımızla yürümekten gurur duyuyoruz."

İsrail'in Gazze'deki katliamlarından da bahseden Erdoğan, "Netanyahu yönetiminin Gazze'deki katliamlarını durdurana kadar İsrail üzerine baskıyı sürdüreceğiz" dedi.

ENFLASYON MESAJI

Aralarında gazeteci ve ekonomistlerin de olduğu bir kesimin yerel seçimler öncesinde 'döviz kuru üzerinden korku saldıklarını' belirten Erdoğan, "31 Mart öncesinde bir furya başlatmıştı. Döviz kuru üzerinden korku saldılar. İnsanları dolar euro satın almaları için ahlaksızca kışkırttılar. Karamsar senaryoların hiçbiri gerçekleşmedi.Türk ekonomisi rayında yürümeye devam etti. Enflasyonda kalıcı düşüş hedefliyoruz" diye konuştu.

Kovid-19 salgınının ekonomi üzerindeki etkilerini de anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Kovid salgınının tetiklediği ekonomik sıkıntılı bölgemizdeki çatışmalarla daha da çetrefilleşti. Türkiye, tüm bu sınamalara ilave olarak deprem yaşadı. Depremin toplam maliyeti 104 milyar dolardır. Hiçbir ekonomi böyle bir badireyi kolayca atlamaz. Üst üste 3 seçim geçirdik. Ülke ekonomisini durağan hale getirdiğini hepimiz biliyoruz. Hiçbir alanda hamdolsun hedeflerimizden kopmadık. İhracatımız 255 milyar doları aşarak cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı."