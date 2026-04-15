Erdoğan'dan erken seçim ve Gülistan Doku sorusuna yanıt

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısının çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Erdoğan "Seçim zamanında yapılacak diye hem Ömer Bey hem de Devlet Bey beyanda bulundular. Seçim zamanında... Buradan 14 Mayıs 2028'i mi anlamalıyız? Yoksa sizin de aday olabileceğiniz bir şey mi, formülü mü var?" sorusuna "Aynen öyle zamanında yapılacak" yanıtını verdi.

Erdoğan, Gülistan Doku'nun ölümüne ilişkin "6 yıl sonra yargı sürecinde yeni şeyler yaşandı. Neler söylemek istersiniz" şeklindeki soruyu ise yanında bulunan AKP Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler'e danıştıktan sonra "Aynen dediği gibi, yargı süreci işliyor" diyerek yanıtladı.

Gazetecinin hemen ardından sorduğu "(yargı süreci) neden bu kadar gecikti?" sorusunu ise yanıtsız bıraktı.