Erdoğan'dan F-35 sorusuna cevap: "Biz onlara 'parayı verdik, siz hala F-35'leri vermediniz' dedik''

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde gündeme gelen F-35'lere ilişkin olarak, "Biz onlara dedik ki, 'Parayı verdik, siz hala F-35'leri vermediniz'. Bu kadar. Şimdi takibini yapıyoruz" dedi.

  • 01.10.2025 21:54
  • Giriş: 01.10.2025 21:54
  • Güncelleme: 01.10.2025 21:57
Kaynak: ANKA
TBMM 28’inci Dönem 4.Yasama Yılı açılışı nedeniyle TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen resepsiyona katılan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir gazetecinin ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesini anımsatarak, "F-35 konusu çok merak ediliyor. Meraktayız, bir diyeceğiniz olur mu" sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Ne kadar da meraktalar. Ben senin kadar merakta değilim. Biz onlara dedik ki, 'Parayı verdik, siz hala F-35'leri vermediniz'. Bu kadar. Şimdi takibini yapıyoruz."

