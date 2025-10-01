Erdoğan'dan F-35 sorusuna cevap: "Biz onlara 'parayı verdik, siz hala F-35'leri vermediniz' dedik''

TBMM 28’inci Dönem 4.Yasama Yılı açılışı nedeniyle TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen resepsiyona katılan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir gazetecinin ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesini anımsatarak, "F-35 konusu çok merak ediliyor. Meraktayız, bir diyeceğiniz olur mu" sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Ne kadar da meraktalar. Ben senin kadar merakta değilim. Biz onlara dedik ki, 'Parayı verdik, siz hala F-35'leri vermediniz'. Bu kadar. Şimdi takibini yapıyoruz."