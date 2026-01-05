Erdoğan'dan F-35 ve Halkbank açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bloomberg’in sorularına yazılı olarak verdiği yanıtlarda, ABD ile ilişkiler, Türkiye’nin enerji politikası ve jeopolitik gelişmelere değindi.

Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına yeniden katılmasını talep etti ve bunun, Washington ile ilişkileri pekiştireceğini ve NATO güvenliğini güçlendireceğini söyledi.

Erdoğan, Bloomberg’e yaptığı açıklamada, eylül ayında Beyaz Saray’da Trump ile yaptığı görüşmede F-35 konusunda bizzat gündeme getirdiğini belirterek, Türkiye’nin Rusya’dan askeri teçhizat satın alması nedeniyle F-35 programından çıkarılma kararını “haksız” olarak nitelendirdi.

Erdoğan “Sayın Trump’ın yeniden göreve başlamasıyla birlikte Türkiye–ABD ilişkilerinde daha makul ve olumlu bir zemine geçilmesi yönünde bir imkan doğmuştur. Türkiye’nin bedelini ödediği F-35 uçaklarını teslim alması ve programa yeniden dahil edilmesi iki stratejik ortak olan Türkiye ve ABD’nin yanı sıra NATO’nun güvenliği için de önemli ve gereklidir” ifadelerini kullandı.

Bloomberg’in geçen ay yayınladığı haberde, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerini iade etmek istediği belirtilmişti. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, geçen yıl Türkiye'nin S-400'leri elden çıkarma noktasına geldiğini ve bu sorunun 4-6 ay içinde çözülebileceğini söylemişti. Erdoğan, Ankara'nın, NATO ittifakının ruhuna uygun şartlar beklediğini, Türkiye'nin Eurofighter jetlerini alma örneğini öne sürdü.

HALKBANK DAVASI

ABD’de görülen Halkbank davası ile ilgili soruya da yanıt veren Erdoğan dolandırıcılık, kara para aklama ve yaptırım ihlalleri ile suçlamalarının haksız olduğunu ve bankanın "adaletsiz cezalarla karşılaşmaması" için müzakerelerde bulunduklarını belirtti. Erdoğan, "Amacımız, hukuka tamamen uygun bir şekilde adil bir sonuca ulaşmaktır" dedi.

AMERİKAN LNG'Sİ

Türkiye, Rusya'dan aldığı ham petrolün üçüncü büyük alıcısı ve Eylül ayında, Moskova'dan petrol ithalatını kısaltmaya yönelik ABD baskılarıyla karşı karşıya kaldı. Türk rafinerileri, geçen yıl ABD'nin en büyük iki petrol üreticisine yaptırım uygulamasının ardından alımlarını azaltmaya başladı. ABD ile enerji güvenliği alanında işbirliğini güçlendirmek için, Türkiye doğal gaz stratejisini yeniden şekillendiriyor ve ABD LNG'si konusunda yatırımlar yapmayı hedefliyor. Erdoğan, "Özellikle ABD'den LNG tedarikimizi önemli ölçüde artırdık ve şu anda Türkiye'nin tedarik zincirinde ABD'nin önemli bir pozisyonu var," dedi. Ancak resmi verilere göre, Rusya hâlâ Türkiye'nin ham petrol alımlarının yüzde 61'ini ve doğalgaz alımlarının yüzde 40'ını karşılıyor. Bu, Türkiye'nin Rusya'dan bağımlılığının yıllar alacak şekilde değişmesi gerektiğini gösteriyor.

BÖLGESEL ÇATIŞMALAR

Ukrayna ve Rusya çatışmasına da değinen Erdoğan, "Türkiye, hem Putin ile hem de Ukrayna Devlet Başkanı Volodymir Zelenski ile doğrudan konuşabilen tek aktördür. Kapımız herkese açıktır. Bu kararlılığı her iki lidere de açıkça ilettim" dedi.

ORTA DOĞU'DA TÜRKİYE'NİN ROLÜ

İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına da değinen Erdoğan, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu sert bir şekilde eleştirerek, Gazze'deki uluslararası bir istikrar gücünün Türkiye'nin katılımı olmadan meşruiyet kazanamayacağını belirtti. "Filistin tarafıyla derin tarihi bağlarımız, geçmişte İsrail ile kurduğumuz güvenlik ve diplomasi kanalları, ve NATO üyesi bir ülke olarak bölgedeki etkimiz nedeniyle böyle bir misyon için kilit bir ülke konumundayız" diyen Erdoğan, "Siyasi irademiz nettir; Gazze'de kalıcı bir barış için her türlü sorumluluğu almaya hazırız" şeklinde konuştu.