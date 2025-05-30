Erdoğan'dan 'faizsiz ekonomi' mesajı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Faizsiz ekonomiye özlemimi bundan sonra da dillendirmeye devam edeceğim. Faize dayalı ekonomik nizamın değişmesi için de mücadeleden geri durmayacağız" dedi.

Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Albaraka İslami Finans Zirvesi'nde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Faize dayalı ekonomik sistemle kararlılıkla mücadele ettiğini" ifade eden Erdoğan, "Çarpık sisteme daima itiraz ettim, yine itiraz ediyorum. Faize dayalı bir ekonomik sistemi meşru göremeyeceğimizi sık sık ifade ettim" diye konuştu.

Erdoğan, bir kez daha Gezi Direnişi'nin ekonomik krizin sebebi olduğunu öne sürerek "Üç beş ağacın taşınması bahane edilerek başlatılan Gezi olayları olmasaydı Türkiye bugün çok farklı konumda olurdu" ifadelerini kullandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"İslam alemi olarak aramızdaki ticaret, yatırım, finans ve iş birliği imkanlarını en üst düzeye çıkarmamız gerekiyor.

Tüm teşviklerimize rağmen, ülkemizde katılım bankacılığının yüzde 8,1 oranında kalmasını açıkçası biz yeterli bulmuyoruz.

Küresel ekonominin kaotik atmosferinde İslami finansın sunduğu etik, adil ve sürdürülebilir yaklaşımlar, çok detaylı bir şekilde mercek altına alınacaktır.

Son 2 yılda bu amaçla kullandığımız kaynağın tutarı 75 milyar doları buldu. 201 bin konutun anahtarını teslim ettik.

Her şeye karşı çıkan mutlu azınlık dışında siyaset kurumu ve toplumun kahir ekseriyeti Terörsüz Türkiye sürecine destek veriyor.

Ekonomide bilhassa da finans alanında insan odaklı, adaletli, merhametli bir paradigmaya olan talep artıyor.

"ÇARPIK SİSTEME DAİMA İTİRAZ ETTİM"

Bakınız, burada şu parantezi açmak durumundayım, yarım asra yaklaşan siyasi hayatım boyunca Faize dayalı ekonomik sistemle kararlılıkla mücadele etmiş bir kardeşinizim.

Çarpık sisteme daima itiraz ettim, yine itiraz ediyorum. Faize dayalı bir ekonomik sistemi meşru göremeyeceğimizi sık sık ifade ettim. Ekonomide, üretimde, ticarette ve sosyal hayatta yol açtığı sıkıntılardan söz ettim. Muhalefet bunda da karşımıza dikildi.

Şahsen, faizsiz ekonomi özlemimi dillendirmeye devam edeceğim. Tıpkı dünya 5’ten büyüktür iddiamızda olduğu gibi faize dayalı ekonomik nizamın değişmesi için de dik duracağız.

Geride bıraktığımız iki yılda kayda değer mesafe aldığımız ekonomi programımızı hedeflerimize ulaşıncaya kadar uygulamakta kararlıyız.

Emeklilerimizin 4 bin lira olan Kurban Bayramı ikramiyelerini yarından itibaren ödemeye başlayacağımızın müjdesini paylaşmak istiyorum.

Ekonomik konjonktür ve sektörlerin ihtiyaçlarına göre yeni destek paketlerini hızla hayata geçireceğiz."