Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya "geçmiş olsun" telefonu

Gazeteci Fatih Altaylı dün beynindeki tümör nedeniyle ameliyat oldu. Altaylı'yı ameliyatının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aradığı öğrenildi.

Erdoğan'ın Altaylı'yı aradığını Gazeteci İsmail Saymaz duyurdu.

Saymaz, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, beyin ameliyatı geçiren Fatih Altaylı’yı dün akşam aradı. Altaylı’nın sağlık durumunu soran Erdoğan, “Geçmiş olsun” dileklerini iletti. Altaylı da geçirdiği operasyon hakkında cumhurbaşkanına bilgi vererek, teşekkür etti" ifadelerini kullandı.

ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

Erdoğan, Altaylı'nın YouTube kanalında yaptığı bir programda söylediği sözler nedeniyle şikayetçi olmuştu. Altaylı, yargılandığı davada "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan 4 yıl 2 ay hapsi cezası almıştı. Altaylı yaklaşık 6 ay tutuklu kalmıştı.

TÜMÖR CEZAEVİNDE BÜYÜMÜŞTÜ

Altaylı, beynindeki tümör nedeniyle dün geçirdiği operasyonun başarılı geçtiğini duyurmuş, cezaevi sürecinin tümörün büyümesinde etkili olmuş olabileceğini söylemişti.

Altaylı şunları yazmıştı:

"Normalde üç yılda neredeyse hiç büyümeyen tümör, cezaevi sürecinde daha hızlı büyümüş görünüyor. Bunun stresle ilgisi olabilir ama kesin konuşmak zor. Orada da şartları mümkün olduğunca katlanılabilir hale getirmeye çalıştım ama sonuçta sevdiklerinden ayrı kalmak, yaşanan sıkıntılar insanı etkiliyor. Bunun etkisi olmuş olabilir ama kesin neden budur diyemeyiz."