Erdoğan'dan Ferdi Tayfur için başsağlığı mesajı
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur için başsağlığı mesajı yayımladı.
79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Tayfur'un vefat haberinin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan başsağlığı mesajı geldi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Sanat camiamızın, Türk müziğinin en önemli ve kıymetli simalarından biri olan Sayın Ferdi Tayfur’un vefatından büyük üzüntü duydum.
Ferdi Tayfur’a Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum.
Mekânı cennet olsun."
Sanat camiamızın, Türk müziğinin en önemli ve kıymetli simalarından biri olan Sayın Ferdi Tayfur’un vefatından büyük üzüntü duydum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 3, 2025
Ferdi Tayfur’a Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum.
Mekânı cennet olsun.