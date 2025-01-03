Erdoğan'dan Ferdi Tayfur için başsağlığı mesajı

79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Tayfur'un vefat haberinin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan başsağlığı mesajı geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sanat camiamızın, Türk müziğinin en önemli ve kıymetli simalarından biri olan Sayın Ferdi Tayfur’un vefatından büyük üzüntü duydum.

Ferdi Tayfur’a Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

Mekânı cennet olsun."