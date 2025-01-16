Erdoğan'dan Gazze açıklaması: "İsrail'in mutabakata rağmen saldırıları endişe verici"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas ile İsrail arasında varılan Gazze anlaşmasına ilişkin, "İnsanlık İttifakı olarak ateşkese uyulması ve Gazze'de yaraların sarılması için daha fazla çalışmamız lazım. İsrail'in mutabakata rağmen saldırılarını sürdürmesi endişe verici" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"Çoğu kadın ve çocuk 50 binden fazla şehit vermelerine rağmen Gazze teslim olmamış, teslim alınamamış, Gazzeliler zalime boyun eğmemiştir.

İnsanlık ittifakı olarak özellikle bundan sonra hem ateşkese uyulması hem de Gazze'de yaraların sarılması için daha fazla çalışmamız gerekiyor.

Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasına yönelik barış müzakerelerine bir an önce başlanması gerektiğini düşünüyoruz.

İsrail hükümetinin ateşkesi ihlal etmesine izin verilmemelidir. Uluslararası toplum, Gazze halkına karşı hukuki ve ahlaki sorumluluğu yerine getirmelidir."