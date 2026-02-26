Erdoğan'dan gençlere: Kimse kılık kıyafetinizden, inancınızdan, siyasi görüşünüzden dolayı size parmak sallayamaz

Beştepe Millet Sergi Salonu'nda KYK öğrencileri, sporcular ve gençlerle iftar programında konuşan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hiç kimse kendi topraklarınızda, kendi öz yurdunuzda, kılık kıyafetinizden, inancınızdan, siyasi görüşünüzden dolayı size parmak sallayamaz" dedi.

Erdoğan iftardan sonra yaptığı konuşmada yarım asrı bulan siyasi hayatı boyunca gençlerle birlikte yol yürüdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Gençlerle dava ve mücadele arkadaşlığı yapmaya önem verdim, değer verdim. Açıkçası bir siyasetçi olarak bundan onur duydum. Siz gençlerimizin coşkusu, enerjisi, dinamizmi ve samimi desteği siyasi mücadelemizin her döneminde en büyük motivasyon kaynağımız oldu. Tüm imkansızlıklara rağmen kazandığımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde yanımızda en çok gençler vardı. Okuduğumuz bir şiirden dolayı Pınarhisar cezaevine girerken bizi yolcu eden insan selinin arasında en çok gençler vardı. 14 Ağustos 2001'de milletin umudu olarak AK Parti'mizi kurduğumuzda yanımızda en fazla gençler vardı. 3 Kasım 2002'den itibaren sadece seçimlerde değil, girdiğimiz her zorlu mücadelede de yanımızda hep gençler vardı."

"YURTLARIMIZIN SAYISINI 190’DAN ALDIK, 875’E YÜKSELTTİK"

Erdoğan, enerji ve potansiyellerini kullanabilmeleri adına gençlerin daima destekçisi olduğunu söyleyerek şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimizde gençlik merkezlerimizin sayısı 9’du, bugün bu sayı 570’e ulaştı. Yükseköğretimde 132 yeni üniversite açarak toplam üniversite sayımızı 208’e çıkarttık. Yükseköğrenim yurtlarımızın sayısını 190’dan aldık, 875’e yükselttik. 1 milyon yatak kapasitesine sahip, konforlu, güvenli ve modern yurtlarımızı öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Genç arkadaşlarımızın siyasette ve ülkenin kaderine yön veren karar alma mekanizmalarında hak ettikleri şekilde temsil edilmesi için seçilme yaşını önce 30’dan 25’e, ardından 18’e düşürdük. Ülkemizin spor altyapısına çok ciddi yatırımlar yaptık. 81 ilimizin tamamına modern stadyumlar, kapalı spor salonları, yüzme havuzları, atletizm pistleri inşa ettik. Toplam spor tesisi sayımız 1.575’ten bugün 4 bin 562’ye yükseldi. Katıldığımız olimpiyatlarda elde ettiğimiz derecelerle tarihimizin en fazla madalya sayısına ulaştık. Kadın sporcuların katılımlarını özellikle teşvik ettik ve milli takımlardaki kadın sporcu oranını yüzde 45’in üzerine çıkarttık."

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ SİZİN ÖZ YURDUNUZDUR"

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

“Şunu lütfen hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın sevgili gençler. Türkiye Cumhuriyeti sizin öz yurdunuzdur. Her karışında bir yiğidin yattığı bu ülke sizin öz vatanınızdır. Sizler, hepiniz, her biriniz bu milletin öz be öz evlatlarısınız. Ne size ne de bu ülkenin 86 milyon vatandaşına artık kendini milletten üstün gören hiç kimse üvey evlat muamelesi, parya muamelesi yapamaz. Hiç kimse kendi topraklarınızda, kendi öz yurdunuzda, kılık kıyafetinizden, inancınızdan, siyasi görüşünüzden dolayı size parmak sallayamaz. Eski Türkiye’nin imtiyazlılarının, çatışma ve gerilimden beslenenlerin aranıza nifak sokmasına lütfen müsaade etmeyin. Siyasette tek sermayesi felaket tellallığı olan kifayetsizlerin hayallerinizle aranıza girmesine lütfen izin vermeyin."