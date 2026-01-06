Erdoğan'dan gençlere 'tavsiye': Alın teri dökerseniz başarıya erişirsiniz

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MYO ve stajyer zorunluğu hakkında 'müjde' açıklayarak gençlere "azim ve alın teri" tavsiyesinde bulundu

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Genç İstihdam Hamlesi-Güç Tanıtım Programı"nda konuştu.

Konuşmasında gençlere ve öğrencilere tavsiyelerde bulunan Erdoğan "Bazı değerler vardır ki, zamanın ruhu ne olursa olsun önemini, kıymetini asla yitirmez. Bilim ve teknolojiden kültür ve sanata kadar bu değerler olmadan yol alamazsınız. Emek bunlardan biridir. Diğerlerinden farklı olarak bizim inanç ve medeniyet dünyamızda emek rahmet ve berekete de vesile olur. Alın teri dökerseniz, azminizi sebatla besleyip büyütürseniz başarıya erişirsiniz. Rahmet, zahmetin neticesidir, meyvesidir. Zahmetsiz rahmet olmaz" dedi.

"Emeğe hak ettiği değerin verilmesi noktasında büyük bir hassasiyetle hareket ettik" diyerek kendi iktidarını savunan Erdoğan, "İşçi ve işveren arasındaki ilişkiyi de hakkaniyet çerçevesinden bakarak tesis ettik. Kimsenin mağdur olmadığı herkesin geleceğe güvenle baktığı bir sistemi hayata geçirdik. 4 taşıyıcı sütun üzerinde yükselttiğimiz Türkiye ekonomisini hem büyüttük hem de şoklara karşı dirençli hale getirdik" diye konuştu.

YÜZDE 10 ORANINDA ZORUNLU STAJYER ALINACAK

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Ekonomik kalkınmayı sosyal kalkınma ile birlikte sürdürdük. Kalıcı istihdam odaklı çalışmalarımızı ekonominin her bir paydaşının faydasına olacak şekilde kurduk.

Türkiye’nin 23 yıldır devam eden kalkınma maratonu tüm hızıyla sürüyor. Muhalefetin başını çektiği marjinal çevreler bu ülkenin gençlerine sokağı adres gösterirken biz gençlerimizle birlikte ekonomideki hedeflerimize yürüyoruz. Biz gençlerimizi el üstünde tutuyor, onlara destek oluyoruz.

Daha iyi bir gelecek sağlamak için elimizden geleni yapmanın çabası içerisindeyiz. Çünkü bizim bu ülke ile ilgili hayallerimiz var. Büyük ve güçlü Türkiye hedeflerimiz var. Kaynaklarımızı bunun için seferber ediyoruz.

Gençlerimizin bilgisinden, dinamizminden istifade etmeye önem veriyoruz. Eğitim ve istihdam arasındaki kopukluğu giderecek adımlar atmayı da sürdürüyoruz. Gençliğin Üretim Çağı Güç programı da bunlardan biridir. 5 temel destek alanını kapsayan programla her gencimizin kabiliyetini işgücü piyasasına aktarabildiği bir sistem kurmayı hedefliyoruz. Staj imkanlarından beceri kazandırmaya, ücret desteklerine ve yenilikçi modellere yeni destekler sunacağız.

"27 MİLYAR LİRALIK BÜTÇE AYIRDIK"

İlk adımı staj destekleriyle atıyoruz. Gençlerimizin eğitimleri sürerken işgücü piyasasıyla tanışmasını ve mezuniyet sonrası istihdamı artırmayı hedefliyoruz. Ulusal staj programını İŞKUR’un uhdesine devrettik ve mevcut staj programıyla birleştirdik. Stajyer çalıştırma yükümlülüğünü de titizlikle uygulayacağız. Aktif işgücünden yararlanan işletmelere de en az yüzde 10 stajyer alma zorunluluğu, iş ve meslek danışmanlığı hizmeti vereceğiz, staj desteklerimize önümüzdeki üç yıl için 27 milyar TL’lik bütçe ayırdık, 3 yılda 800 bin gencimizin staj süreçlerine devlet olarak destek sunacağız. Başvuruları bugün itibarıyla İŞKUR üzerinden almaya başlıyoruz.

Eğitim altyapımız en verimli kaynaklarımızdan birisidir. 28 Şubat döneminin adaletsiz politikaları sebebiyle eğitim altyapımız ağır yara almıştır. Katsayı denen ucube sisteme, bu haksızlığa son verdik. Meslek liselerini yeniden cazip hale getirdik. Bu gençlerimiz kollarında altın bilezikle iş hayatında çok ayrıcalıklı bir yer tutmaktadır. Bugün ara eleman değil aranan eleman olmuşlardır. Meslek yüksek okulları ve meslek liselerinde öğrenim gören öğrencileri doğru yönlendirmemiz önem arz etmektedir.

İŞ VE MESLEK DANIŞMANI ATANACAK

Bu amaçla güç programı kapsamında Geleceğim Meslekte uygulamasını hayata geçiriyoruz. YÖK, Milli Eğitim Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı arasında güçlü bir iş birliği tesis ettik. Meslek yüksek okullarımızın son sınıflarındaki öğrencilerimizin de bilgilerini İŞKUR veri tabanına dahil edeceğiz. Her öğrencimize iş ve meslek danışmanı atayacağız. Başta savunma sanayisi olmak üzere farklı sektörlerdeki işverenlerimizle bir araya getireceğiz. Her sene yaklaşık 250 bin mesleki eğitim öğrencisini 3 yılın sonunda toplam 750 bin öğrencimizi iş hayatında hazır hale getireceğiz.

Kazanımı kalıcı hale getirmek zorundayız. Zaman zaman gençler iş beğenmiyor diyorlar. Bu tarz haksız genellemelerin yapıldığını görüyoruz. Bunun da ötesinde ev genci gibi incitici ifadelerle gençlerimizin hedef alındığını da görüyoruz. Bugüne kadar böyle hiçbir yaklaşımı kabul etmedik, etmeyeceğiz. İşverenlerimizin haklarını nasıl gözetiyorsak gençlerimizin taleplerine de kulak vermemiz gerekiyor.

3. destek modülümüz. Programa katılan her gencimize günlük 1375 TL cep harcı vereceğiz. Genel sağlık sigortası primlerini de devlet olarak biz üstleneceğiz. Her sene 150 bin, 3 yılın sonunda ise 450 bin gencimize eğitim vereceğiz. 108 milyar lira kaynak ayırdık. Dışarıda kalmış gençlerimizi eğitim sürecine yeniden dahil edeceğiz.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE İŞ VE DESTEK VAADİ

Devreye aldığımız dördüncü program ilk adım programıdır. Özel sektörle iş birliğinde tasarladığımız programda 18-25 yaş arası gençlerimizin ilk 6 aylık maaşlarını biz karşılayacağız. İlk sigortalarını başlatarak 6 aya kadar tüm sigorta primlerini de biz ödeyeceğiz. İşverenlerimize de herhangi bir istihdam garantisi şartı da getirmeyeceğiz. Aynı şekilde gençler tecrübesiz şeklindeki önyargıyı da ortadan kaldırmış olacağız. 216 milyar TL kaynak ayırmayı öngördüğümüz programdan 3 yılda 750 bin gencimizi faydalandıracağız.

5. ayak İŞKUR Gençlik Programı. Geçtiğimiz yıl hayata geçirdik. Haftada 1 ila 3 gün çalışarak gelir elde eden öğrencilerimizin sayısı 150 bine ulaştı. Daha da büyütüyoruz. Günlük 1083 TL olan cep harçlığını 1375 TL’ye yükseltiyoruz. Haftada 3 gün görev alan her gencimizin gelirini 19 bin TL’ye çıkartıyoruz. Önümüzdeki üç yılda 3 milyondan fazla genci istihdama kazandıracak, 445 milyarlık kaynağı programa tahsis edeceğiz.

Üniversite mezunlarımızın ilk iş tecrübesi risk olmaktan çıkacak. Hem okurken, hem üretirken geleceğe daha donanımlı hazırlanmış olacak gençlerimiz. Evlatlarımıza hem iş hem de eğitim hayatlarında en iyi, kaliteli imkanları sunmaya devam edeceğiz. Muhalefetin başını çektiği marjinal çevreler, bu ülkenin gençlerine sokağı adres gösterirken, biz ekonomideki hedeflerimize gençlerimizle birlikte yürüyoruz."