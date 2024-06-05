Erdoğan'dan Hakkari'ye kayyum açıklaması: Yargı, burada hukuku konuşturmuştur

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yargının Hakkari ile ilgili vermiş olduğu karar kimseyi rahatsız etmesin. Yargı burada kanunu değil, hukuku konuşturmuş ve kararını da buna göre vermiştir" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yargının Hakkari ile ilgili vermiş olduğu karar kimseyi rahatsız etmesin. Yargı burada kanunu değil, hukuku konuşturmuş ve kararını da buna göre vermiştir" dedi.

8'inci Anadolu Medya Ödülleri Töreni'nde konuşan Erdoğan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasında Gazze, Hakkari'ye kayyum atanması, basın özgürlüğü gibi konular yer aldı. Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:

Müslümanlığımızla birlikte insanlığımızın da sınandığı bu cinnet haline tepki göstermek Filistin halkına karşı insani görevimizdir.

Yıllardır bize basın özgürlüğü dersi verenler, görüyoruz ki işgal altındaki Filistin topraklarında yaşananlara seslerini çıkarmıyor.

(İsrail'in Gazze saldırıları) Bugün soykırım karşısında üç maymunu oynayanlar alınlarına yapışan kara lekeyi ömürleri boyunca silemeyecek.

Anadolu Ajansımız ve TRT'miz sahadaki cesur çalışanlarıyla Gazze'de işlenen cinayetleri tüm çıplaklığıyla dünyaya anlattı.

Biz Filistinli kardeşlerimizi savunurken aslında insanlığı savunuyoruz, barışı, adaleti ve özgürlükleri de savunuyoruz.

Terörle sivil siyaset yan yana durmaz, terörle demokrasi bir arada bulunmaz.

Yargının Hakkari ile ilgili vermiş olduğu karar kimseyi rahatsız etmesin. Yargı burada kanunu değil, hukuku konuşturmuş ve kararını da buna göre vermiştir.

Sırtını elinde kalaşnikof olana, molotof olana, bomba olana dayayarak meşru siyaset yapılmaz.

Bağırarak, Mecliste nümayiş yaparak milletin temsilcilerini susturacaklarını zannedenlere şunu hatırlatıyorum, belediyeler kimsenin arka bahçesi değildir.