Erdoğan'dan "Halep" mesajı: Türkler, Araplar, Kürtler arasındaki kardeşliğin bozulmasına izin veremeyiz

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki gelişmelere ilişkin "Türkler, Araplar, Kürtler arasındaki kardeşliğin bozulmasına izin veremeyiz, süreci hassasiyetle yönetmeliyiz, tahriklere karşı dikkatli olmalıyız" dedi.

Erdoğan, "Halep’in, YPG unsurlarından temizlenmesi gerektiğini" söyledi.

Erdoğan, dün (12 Ocak) gerçekleştirilen AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, Suriye'deki son durumu değerlendirdi. Edinilen bilgiye göre, MYK'de Suriye'deki son gelişmelerin yanı sıra PKK'nin fesih süreci de değerlendirildi.

Erdoğan, Türkiye'nin güvenliğini tehdit edecek bir durumun oluşmaması için gerekli tüm önlemlerin alındığını savunarak, "Halep'in YPG unsurlarından temizlenmesinin", Suriye'de kalıcı barış, huzur ve güvenliğin tesisi açısından önemli bir kazanım olduğunu söyledi.

"10 MART MUTABAKATI'NIN UYGULANMASI İÇİN KARARLIYIZ"

"Türkler, Araplar, Kürtler arasındaki kardeşliğin bozulmasına izin veremeyiz, süreci hassasiyetle yönetmeliyiz, tahriklere karşı dikkatli olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Halep'teki gelişmelerin 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması için tarihi fırsat sunduğunu dile getiren Erdoğan, Türkiye'nin bu doğrultuda çalışmalarını sürdürmeye kararlı olduğunu vurguladı.

HALEP'TEKİ ÇATIŞMALARSuriye'nin Halep kentinde HTŞ öncülüğündeki Şam yönetimine bağlı güçler ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki çatışmalar 5 gün boyunca devam etmiş, 10 Ocak'ta sona ermişti.



Geçici Suriye Hükümeti, Halep'te saldırdıkları Şeyh Maksud mahallesinde "kontrolü sağladıklarını" açıklarken bölgede yaşayan siviller göç ettirilmişti.