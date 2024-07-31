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Erdoğan'dan, Haniye suikastının ardından ilk açıklama: Şiddetle kınıyorum

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutta suikast sonucu öldürülmesini kınadı. Erdoğan, "Siyonist barbarlık bugüne kadar olduğu gibi emellerine yine ulaşamayacaktır" dedi.

Güncel
  • 31.07.2024 11:07
  • Giriş: 31.07.2024 11:07
  • Güncelleme: 31.07.2024 11:22
Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan'dan, Haniye suikastının ardından ilk açıklama: Şiddetle kınıyorum

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin İran'da kaldığı konutta uğradığı suikast sonucu öldürülmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada "Tahran’da gerçekleştirilen kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum" dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, "Bu suikast; Filistin Davasını, Gazze’nin şanlı direnişini ve Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesini akamete uğratmaya, Filistinlilerin moralini bozmaya, onları sindirmeye yönelik bir alçaklıktır" ifadelerini kullandı.

Haniye için 'kardeşim' diyen Erdoğan, saldırının amacının Filistinlileri sindirmek olduğunu söyledi ve "İslam dünyasının daha güçlü duruşu ve insanlığın ittifakıyla" İsrail'in katliamlarının sona erdirileceğini savundu.

Erdoğan'ın paylaşımı şöyle:

HANİYE SUİKASTI

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim törenine katılmak için gittiği Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı suikast sonucu öldürüldü.

İran Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamada, "Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'daki evi vuruldu. Haniye ve bir koruması, saldırı sonucu şehit oldu" denildi.

İsrail, suikasta ilişkin bir açıklama yapmazken aşırı sağcı Miras Bakanı Amichay Eliyahu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Haniye'nin ölümü dünyayı daha güzel hale getirecek" dedi.

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