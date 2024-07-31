Erdoğan'dan, Haniye suikastının ardından ilk açıklama: Şiddetle kınıyorum

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutta suikast sonucu öldürülmesini kınadı. Erdoğan, "Siyonist barbarlık bugüne kadar olduğu gibi emellerine yine ulaşamayacaktır" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin İran'da kaldığı konutta uğradığı suikast sonucu öldürülmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada "Tahran’da gerçekleştirilen kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum" dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, "Bu suikast; Filistin Davasını, Gazze’nin şanlı direnişini ve Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesini akamete uğratmaya, Filistinlilerin moralini bozmaya, onları sindirmeye yönelik bir alçaklıktır" ifadelerini kullandı.

Haniye için 'kardeşim' diyen Erdoğan, saldırının amacının Filistinlileri sindirmek olduğunu söyledi ve "İslam dünyasının daha güçlü duruşu ve insanlığın ittifakıyla" İsrail'in katliamlarının sona erdirileceğini savundu.

Erdoğan'ın paylaşımı şöyle:

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye’ye yönelik Tahran’da gerçekleştirilen kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum.



Bu suikast; Filistin Davasını, Gazze’nin şanlı direnişini ve Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesini akamete uğratmaya, Filistinlilerin moralini… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 31, 2024