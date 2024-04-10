Erdoğan'dan Heniyye'ye başsağlığı telefonu

Heniyye'ye, üç çocuğu ve üç torununun İsrail saldırısında şehit olması nedeniyle başsağlığı dileklerini ileten Erdoğan, İsrail'in, işlediği insanlık suçlarının hesabını hukuk önünde mutlaka vereceğini ifade etti

Ajans Haberleri 10.04.2024 21:13 Giriş: 10.04.2024 21:13

Güncelleme: 10.04.2024 21:14 Kaynak: AA

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