Erdoğan'dan Heniyye'ye başsağlığı telefonu
Heniyye'ye, üç çocuğu ve üç torununun İsrail saldırısında şehit olması nedeniyle başsağlığı dileklerini ileten Erdoğan, İsrail'in, işlediği insanlık suçlarının hesabını hukuk önünde mutlaka vereceğini ifade etti
Kaynak: AA
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç çocuğu ve üç torunu İsrail saldırısında ölen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Heniyye ile telefonda görüştü.
Heniyye'ye üç çocuğu ve üç torununun İsrail saldırısında ölmesi nedeniyle başsağlığı dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail'in, işlediği insanlık suçlarının hesabını hukuk önünde mutlaka vereceğini ifade etti.