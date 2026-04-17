Erdoğan'dan "Hürmüz Boğazı" açıklaması

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hürmüz'ün bir yakası İran ise diğer yakası Umman'dır. Körfez ülkelerinin açık denizlere erişim hakkı kısıtlanmamalıdır. Hürmüz ticari gemilere açık olmalı" dedi.

Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu’nun açılış oturumunda konuştu. Konuşmasının başında Kahramanmaraş'taki okul saldırına değinen Erdoğan, "Kahramanmaraş'ta yaşanan müessif olayda üzüntümüzü paylaşan herkese milletim adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Günümüzde diplomasi yalnızca sorunların ve çıkarların müzakere edildiği alan olmaktan çıkıyor" diyen Erdoğan, diplomasinin aynı zamanda insanlığın ortak geleceğinin hangi ilkeler bağlamında tartışılacağı bir zemini temsil ettiğini kaydetti.

"YAŞANAN KRİZ AHLAKİ VE VAROLUŞSAL"

Erdoğan, küresel sistemde yaşanan krizin "ahlaki ve varoluşsal" olduğunu savundu.

Krizin ulaştığı nokta için 7 Ekim sonrası Gazze'ye bakmanın yeterli olacağını kaydeden Erdoğan, "Yaralananların sayısı 172 bini geçti. Ateşkese rağmen 754 Filistinli şehit oldu. Gazze'de yaşananları insani trajedi olarak yorumlamak eksikliktir. Gazze'deki krizinin kimi koruduğunu, neyi görmezden geldiğini görmek gerek" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti: "Eğer bir sistem küvezdeki masum bebekleri kurşunlardan koruyamıyorsa, sivillerin toplu şekilde hedef alınmasının önüne geçemiyorsa bu yapısal bir çürümedir. Bu tablo ahlak krizinin en bariz hali değil midir? Dün Suriye ve Gazze'de, bugün Batı Şeria ve Lübnan'da en temel insanlık sınavını veremeyen bir sisteme güvenmemiz bizden nasıl beklenir."

"MÜZAKERELERİN YERİNİ KANLI MÜCADELENİN ALMASINA İZİN VERİLMEMELİ"

ABD-İran arasında sağlanan geçici ateşkese değinen Erdoğan, "Ne kadar derin olursa olsun anlaşmazlıkların çözümünde sözün yerini tekrar silahların, müzakerelerin yerini kanlı mücadelenin almasına izin verilmemelidir" dedi.

Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma değinen Erdoğan, "Hürmüz'ün bir yakası İran ise diğer yakası Umman'dır. Körfez ülkelerinin açık denizlere erişim hakkı kısıtlanmamalıdır. Esas olan, yerleşik kurallar temelinde seyrüsefer serbestisinin temini ve Hürmüz'ün ticari gemilere açık tutulmasıdır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"40 gün boyunca bölgemizi barut kokusuna boğan savaş bunun son örneği olmuştur. Pakistan sayesinde ilan edilen 15 günlük ateşkesten memnuniyet duyuyoruz. Sözün yerini kanlı mücadelenin almasına izin verilmemeli. Barışa giden en kestirme yol, yapıcı diyalog ve diplomasidir.

İsrail'in müzakere sürecini dinamitlemesine karşı hazır olunmalıdır. Hürmüz'ün bir yakası İran ise diğer yakası Umman'dır. Körfez ülkelerinin açık denizlere erişim hakkı kısıtlanmamalıdır. Hürmüz ticari gemilere açık olmalı.

Savaşın sona ereceğine yönelik inancımızı koruyoruz. Türkiye tarafların istekli olması halinde doğrudan müzakerelerin devamı için her türlü kolaylaştırıcı adımı desteklemeye hazırdır."

