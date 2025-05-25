Erdoğan'dan 'İBB soruşturması' açıklaması: Suç örgütünün her gün yeni yolsuzluğu çıkıyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yaptığı konuşmada Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) hedef aldı.

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nu yönelik söylemlerde bulundu.

Erdoğan, partisinin "Her Mahallesiyle İstanbul Programı" başlıklı etkinliğinde konuştu.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "CHP Genel Başkanı sayın Özgür Özel’in Türkiye’nin ana muhalefet partisi lideri gibi davranmak yerine suç örgütünün posta güvercini gibi hareket etmesi üzüntü verici olduğu kadar düşündürücüdür" ifadesini kullandı.



AKP'li Cumhurbaşkanı, İBB soruşturmasına yönelik olarak ise "İstanbul'dan Türkiye'ye uzanan ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor. Suç örgütünün her gün yeni yolsuzluğu çıkıyor" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Biz bir gönül hareketiyiz. Biz aydınlık yarınların teminatıyız.

Bizim yoldaşlarımız allahtan ve devletten başkası kimsesi olmayanlardır.

Ak Parti; bölen, kutuplaştıran değil, birleştiren bir partidir. Biz siyaseti kendimiz için değil, millet için, milletin müreffeh istiklali için yapıyoruz.

Biz siyaseti PR faaliyeti olarak görmedik.

"YA RANTÇI OLURSUNUZ YA DA BANTÇI OLURSUNUZ"

Sokak ağzıyla konuşarak siyaset yapmayı, uzatılan her mikrofon karşısında birilerini tehdit etmeyi doğru görmüyoruz. Bunlar milletten umudunu kestiği için Batı'dan medet umanların siyaset yapma usulü olabilir. Biz böyle bir dile kendimizi hapsetmeyeceğiz.

Siyasetin, kavga ve husumet cenderesine alınmasına eyvallah etmeyeceğiz. Siyaset millete hizmet için yapılır. Siyaset, demokrasiyi güçlendirmek için yapılır. Siyaset, er meydanında yapılır. Halka rağmen siyaset olmaz. Halkın sorunlarına çözüm üretmezseniz ya rantçı olursunuz ya da bantçı olursunuz.

Faşizim öyle bir raddeye vardı ki kendileri dışında kimseye tahammülleri yok.

"CHP’NİN BÖYLE BİR DURUMA DÜŞÜRÜLMESİNİ DOĞRU BULMUYORUZ"

CHP Genel Başkanı sayın Özgür Özel’in Türkiye’nin ana muhalefet partisi lideri gibi davranmak yerine suç örgütünün posta güvercini gibi hareket etmesi üzüntü verici olduğu kadar düşündürücüdür.



Siyasi rakibimiz bile olsa CHP’nin böyle bir duruma düşürülmesini biz doğru bulmuyoruz. Hem kendilerini hem partilerini hem de Türkiye siyasetini aşağılara çekenleri biz doğru bulmuyoruz.

İstanbul'dan Türkiye'ye uzanan ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor. Suç örgütünün her gün yeni yolsuzluğu çıkıyor. Daha düne kadar yere göğe sığdıramadıkları arkadaşlarını hain ilan ediyorlar. Yargıya hesap vermekten kaçamazsınız. Yolsuzluk lekesini bağırmakla çıkaramazsınız. Hırsızlık ayıbını tehditle örtemezsiniz."