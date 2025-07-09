Erdoğan'dan “İmamoğlu davası TRT’den yayınlansın” talebine yeşil ışık

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun yargılanmalarının TRT'den yayınlanması teklifine yeşil ışık yaktı.

Partisinin grup toplantısının ardından bir basın mensubunun konuya ilişkin soru yöneltmesi üzerine Erdoğan, “Sayın Bahçeli böyle bir şey kullandıysa gayet güzel bir takdirdir, inşallah hayrolur" ifadesini kullandı.

23 Mart'ta tutuklanan CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davaların TRT'den canlı yayınlanması talebi ilk defa CHP tarafından dillendirilmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de partisinin son grup toplantısında yaptığı konuşmada TRT'den canlı yayın fikrini dile getirmişti.