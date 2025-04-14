Erdoğan'dan İmamoğlu operasyonunu yöneten yargı mensubuna: 'Hani dosyanız çok güçlüydü'

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmayı yürüten yargı mensubuna "Hani dosyanız çok güçlüydü" diyerek tepki gösterdiği iddia edildi.

İddiaya göre Erdoğan’ın tepki gösterdiği yargı mensubu “Efendim asıl adamlar firari, onları getirebilirsek siz o zaman görün turpun büyüğünü” ifadesini kullandı.

Nefes gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, "Erdoğan sonuçtan memnun mu?" başlıklı yazısında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına ilişkin olarak hükümete yakın kaynağından aldığı kulisi aktardı.

"KAYNAĞIN AÇIKLAMA YAPMIYOR"

Deniz Zeyrek, şunları yazdı:

“Aslında doğrudan ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu operasyonu sonrasında gelinen noktadan memnun değil’ diye yazabilirdim.

Buna gerekçe olarak da Erdoğan’ın İmamoğlu operasyonunu yöneten yargı mensubuna ‘Hani dosyanız çok güçlüydü?’ diye tepki gösterdiği ve o yargı mensubunun da ‘Efendim asıl adamlar firari, onları getirebilirsek siz o zaman görün turpun büyüğünü’ dediğine dair iddiaları gösterebilirdim.

Ancak bunu yapamıyorum.

Zira bunu bana anlatan hükümete yakın kaynağım bu bilgiyi onu kaynak göstererek vermemi istemiyor. Aynı bilgiye sahip olduğunu söyleyen başka bir kaynağım da çekindiğinden açıklama yapamıyor."