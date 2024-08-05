Erdoğan'dan 'Instagram yasağı' yorumu: "Dijital faşizm ile karşı karşıyayız"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Instagram yasağına ilişkin yaptığı açıklamada "Dijital faşizm ile karşı karşıyayız" dedi. Erdoğan, "Türkiye'nin haklı talepleri karşılanır, hassasiyetlerine saygı gösterilirse mesele zaten kendiliğinden hal yoluna girecektir" ifadelerini kullandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BTK'nin erişime kapattığı Instagram platformunu suçladı.

"Açıkça katliam destekçiliği yapmaya başladılar" diyen Erdoğan, "Filistinli şehitlerin fotoğraflarına tahammül bile edemeyen bir dijital faşizm ile karşı karşıyayız" ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Türkiye'nin haklı talepleri karşılanır, hassasiyetlerine saygı gösterilirse mesele zaten kendiliğinden hal yoluna girecektir" dedi.

Erdoğan, partisinin İnsan Hakları Eğitim Programı’nda konuştu.

İran'da öldürülen Haniye'nin Mahmut Abbas ile birlikte Türkiye'ye davet etme isteklerinin olduğunu belirtti.

Erdoğan, ayrıca Türkiye'nin hak ve özgürlükler açısından en büyük reformlarının AKP döneminde yapıldığını savundu.

"BATILI ÜLKELER İSRAİL'İN KATLİAMLARININ SUÇ ORTAĞI"

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Normalde insanlığı ayağa kaldırması gereken bu zulüm karşısından BM'den çıt yok. Batılı ülkeler İsrail'in katliamlarının suç ortağı. Silah ve istihbarat dahil her türlü desteği sağlıyorlar. Tarih kimin nerede durduğunu kaydetmektedir. Günümüzün Hitler'i Netanyahu'yu destekleyenler de ellerine yapışan kara lekeyi ömür boyu temizleyemeyecekler.

Akıl sahibi kimse böyle bir durumu normal karşılayamaz. Bundan üç buçuk ay önce çocukları ve torunları şehit edilmişti. Çarşamba günü şehitler arasına Haniye de katılmış oldu. Biz kendisinin gayretine ve milletimize olan samimi muhabbetine şahittik. Biz ayın 15'inde Meclisi'mizde Mahmut Abbas'ı konuşturmanın gayreti içindeyken ertesi günü şahadeti gerçekleşti.

Ya biz sizden mi izin alıp bunların kararını vereceğiz. Biz milletimizden gerekli izni aldık ve adımlarımızı da buna göre atıyoruz.

"DİJİTAL FAŞİZM İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Gezi olayları sırasında İstanbul'a kamp kurup 24 saat canlı yayın yapanlar, Gazze'deki mazlumlar için kıllarını kıpırdatmıyorlar. Hiçbirİ ortalıkta görünmüyor. Açıkça katliam destekçiliği yapmaya başladılar. Bilhassa sosyal medya şirketleri adeta miltanlaştılar.

Sosyal medya şirketleri adeta militanlaştılar. Filistinli şehitlerin fotoğraflarına bile tahammül edemeyen bir dijital faşizmle karşı karşıyayız. Her türlü ahlaksızlığı özgürlük diyerek teşvik eden bu şirketler Filistin halkına adeta savaş açmıştır. Sosyal medya platformlarının bu tavrına yeni tanıklık etmiyoruz. Uyarılarımıza rağmen FETÖ'dan PKK'ya kadar tüm terör örgütleri adeta at koşturuyorlar.

Filistinli şehitlerin fotoğraflarına tahammül bile edemeyen bir dijital faşizm ile karşı karşıyayız. Her türlü ahlaksızlığı ve terör örgütü destekçiliğini destekleyenler, Filistinlillere sanala alemde savaş açmışlardır.

Sosyal medya platformları, çıkarlarına dokunulunca mafya gibi davranıyor. Bu platformlarda milletimizin inancına da hakaret ediliyor. Bu platformlarla arzu edilen işbirliğini henüz tam manasıyla tesis edemedik. Bizim kimsenin ifade özgürlüğü ile sorunumuz yok, amacımız insanımızın hakkını korumak.

"TÜRKİYE'NİN HAKLI TALEPLERİ KARŞILANIRSA..."

Sosyal medya platformları, çıkarlarına dokunulunca mafya gibi davranıyorlar.

Bu platformlar Amerika ve Avrupa'daki kurallara uyma noktasında gösterdikleri özeni, mesele Türkiye olunca bilinçli şekilde esirgiyorlar. Sosyal medya şirketleri Türkiye'nin hassasiyetlerine saygı gösterirlerse sorun çözülür. Hükümet olarak bizim kimsenin özgürlüğüyle, ifade hürriyetiyle, işiyle, aşıyla, ticaretiyle, hayat tarzıyla herhangi bir sorunumuz yok."

Türkiye hak ve özgürlükler anlamında çağ atlamıştır, tarihin en büyük reformlarını bizim dönemimizde gerçekleştirmiştir."