Erdoğan'dan İran açıklaması: "Bölgeye petrolün değil, insanlık onurunun nazarından bakmaya devam edeceğiz"

İstanbul’da katıldığı iftar programında konuşan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD-İsrail’in İran ve Lübnan’a yönelik saldırıları ile bölgedeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Gözünü kan bürümüş şebeke maalesef Gazze'de olduğu gibi İran ve Lübnan'da da okulları ve hastaneleri vurmaya devam ediyor. Bu cinnet hali karşısında insanları savunan, aklı selimi savunan, diyalog ve diplomasiyle krizlere çözüm arayan ülkelerin başında Türkiye vardır" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Ülkemizde olduğu gibi bölgemizde ve dünyada da sadece yaşatmanın, insani değerleri korumanın derdindeyiz" iddiasında bulundu.

"Hadiselere petrolün, doğalgazın merceğinden değil hakkın, adaletin, merhametin, şefkatin ve insanlık onurunun nazarından bakan tavrımızı muhafaza edeceğiz" diyen Erdoğan, 'hükümet olarak dünyada barışı ve huzuru savunurken ülkemizde buna gölge düşürecek hiçbir eyleme kayıtsız kalamayacaklarını' kaydetti.