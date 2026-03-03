Erdoğan'dan İran açıklaması: İstikrarsızlık ortamı derinleştirildi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, "Ev Sahibi Türkiye - Ankara 31 bin 73 Konut Kura Çekim Töreni"ne katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan, İstanbul Çekmeköy'de dün bir lisede uğradığı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik'e Allah'tan rahmet diledi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Merhum öğretmenimizin ailesine ve yakınlarına sabır, büyük bir fedakarlıkla ülkemize hizmet eden eğitim camiamıza başsağlığı temenni ediyorum. Elleri öpülesi öğretmenlerimize yönelik şiddetin hiçbir gerekçesi, hiçbir mazereti olamaz. Bırakın şiddeti, Hazreti Ali Efendimizin 'Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum.' buyurduğu öğretmene, hocaya yönelik saygısızlık etmek bile inancımızda ve kültürümüzde kabul edilemez bir davranıştır. Başsavcılığımız adli, Bakanlığımız idari soruşturmayı başlatmıştır. Milletçe hepimizi hüzne boğan bu olayın üzerine kararlılıkla gidilecek, failin hak ettiği cezayı alması için gereken mutlaka yapılacaktır. Aynı saldırıda yaralanan öğretmenimize ve öğrencimize de yüce Allah'tan acil şifalar diliyorum. Rabb'im Fatma Nur öğretmenimizin mekanını inşallah cennet eylesin."

İSRAİL HÜKÜMETİNE TEPKİ

Gazze'de, Batı Şeria'da ve işgal altındaki diğer Filistin topraklarında yaşayanların ramazanı yine mahzun bir şekilde karşıladığını belirten Erdoğan, "İsrail hükümeti, insani yardım girişlerini kasten engelleyerek ekim ayındaki mutabakatı açıkça ihlal ediyor. Ateşkese rağmen son 5 ayda 620'nin üzerinde Gazzeli kardeşimiz İsrail saldırılarında şehit oldu" dedi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları hakkında değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Geçtiğimiz hafta Afganistan ile Pakistan arasında patlak veren çatışmalara, siyonist lobinin tahrikleriyle İran'a karşı düzenlenen hava harekâtı eklendi. Körfez'deki kardeş ülkelere yönelik füze ve kamikaze dron saldırıları ise istikrarsızlık ortamını daha da derinleştirdi" diye konuştu.

"Maalesef bu mübarek günlerde bölgemizin farklı noktalarındaki topraklar kan ve gözyaşıyla ıslanmaya devam ediyor" diyen Erdoğan, şunları söyledi: