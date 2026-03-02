Erdoğan'dan İran açıklaması: "Önceliğimiz ateşkesin sağlanması ve diyalog kapısının açılmasıdır"

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından düzenlenen iftar programında ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan gerilime dair açıklamalarda bulundu.

23 yıldır bölgesel barış için mücadele ettiklerini öne süren Erdoğan, “Biz sulhun tarafındayız, kan akmasın, gözyaşları dinsin, bölgemiz artık yıllardır hasretini çektiği kalıcı huzura kavuşsun istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, konuşmasında özetle şunları kaydetti:

“Merhum Hamaney başta olmak üzere saldırılarda hayatını kaybeden İranlı kardeşlerimize rahmet, İran halkına ülkem ve milletim adına başsağlığı diliyorum. Komşuları ve kardeşleri olarak İran halkının acısını paylaşıyoruz.

Her savaşta olduğu gibi çatışmaların yükünü sivillerin, masum sabilerin çektiği bu acıyı görmekten büyük üzüntü duyuyoruz.”

“Biz kendimiz için istediğimizi komşumuz için de isteriz” diyen Erdoğan, ‘ilkeli, onurlu, insan hayatını merkeze alan barışçıl bir politika izlediklerini’ savunarak şöyle devam etti:

“Yanı başımızda çatışma, savaş, gerilim, katliam görmek istemiyoruz. İran'ı hedef alan gayri hukuki saldırılarla ilgili tutumumuz bu yöndedir.

İran bizim komşumuzdur. Sulh içinde olduğumuz İran halkı da bölgedeki diğer halklar gibi kardeşimizdir. Asırlarca yan yana barış içinde yaşadık. İnşallah daha nice asırlar boyunca sulh içinde yan yana yaşamaya devam edeceğiz.

Önceliğimiz ateşkesin sağlanması ve diyalog kapısının açılmasıdır. Şayet gerekli müdahalede bulunulmazsa çatışma sürecinin bölgesel ve küresel güvenlik açısından ciddi neticeleri olacaktır. Böyle bir sürecin ortaya çıkartacağı ekonomik ve jeopolitik belirsizlikleri kimse taşıyamaz. Bunun için yangının derhal söndürülmesi gerekiyor.”

‘Ülkenin ve vatandaşların güvenliği için tüm önlemlerin alındığını’ belirten Erdoğan, güvenlik ve istihbarat birimlerinin sahadaki gelişmeleri de takip ettiğini ifade etti.