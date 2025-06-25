Erdoğan'dan İran-İsrail açıklaması: Dostum Trump'ın gayretiyle sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz

NATO Liderler Zirvesi için Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran-İsrail gerilimine ilişkin konuştu. Erdoğan, "ABD Başkanı Trump'ın gayretiyle sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz. Dostum Trump'ın çağrısına tarafların koşulsuz uymasını bekliyoruz" dedi.

ABD'den alınması planlanan F-35 savaş uçaklarına ilişkin de konuşan Erdoğan, Trump'la yaptıkları görüşmede S-400 hava savunma sistemlerini ele almadıklarını belirterek "F-35 konusunu görüştük. F-35 konusunda 1 milyar 300-400 milyon dolar ödeme yaptık ve F-35'leri alma noktasında Sayın Trump'ın da iyi niyetli olduğunu gördük" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ayrıca Eurofighter uçaklarına ilişkin de açıklamada bulundu. İngiltere ve Almanya ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktaran Erdoğan "Gerek İngiltere gerek Almanya ile görüşmelerimizi yaptık, yapıyoruz ve bu konuda olumlu gelişmeler var" şeklinde konuştu.