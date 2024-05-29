Erdoğan'dan İslam ülkelerine eleştiri: Neyi bekliyorsunuz?

Partisinin grup toplantısında konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki katliamlarına tepki gösterdi. ABD ve Avrupa ülkelerini katliama 'destek' olmakla suçlayan Erdoğan, İslam ülkelerini de Erdoğan, "Buradan İslam dünyasına da bir çift sözüm var, ortak bir karar almak için daha neyi bekliyorsunuz?" sözleriyle eleştirdi. Sokak hayvanlarının öldürülmesini de içeren tasarıya ilişkin de konuşan Erdoğan, "Sahipsiz köpek sayısını ‘yakala-kısırlaştır-sal’ metoduyla çözmek istedik ama bu bir çözüm olmadı. Bu sorunu köklü şekilde çözüme kavuşturmamız şart" dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına ekonomik ve siyasi mesajlar vererek başlayan Erdoğan, Pazartesi günü gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı sonrasında hükümetin 1 yıllık karnesini kamuoyuyla paylaşacaklarını aktardı.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına değinen Erdoğan, "Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayının üzerindeki şüpheleri temizlemesi önemli. İmalarla konuşmayı bırakıp açık açık ifade etsin. O hançerin 14-28 Mayıs seçimlerinde milletimizin sırtına saplanmasına izin vermedik" dedi.

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katlima tepki gösteren Erdoğan, ABD ve Avrupa ülkelerinin de bu suça ortak olduğunu söyledi. Erdoğan, "Ey Amerikan devleti bu kan senin eline de bulaşmıştır. Sen de bu soykırımdan en az İsrail kadar sorumlusun. Ey Avrupa başkanları bu barbarlığa siz de ortak oldunuz, çünkü sustunuz" ifadelerini kullandı.

İslam ülkelerini de eleştiren Erdoğan, "Buradan İslam dünyasına bir çift sözüm var. Daha neyi bekliyorsunuz?" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün 1071 ile başlayan fetihler zincirinin altın halkası olan İstanbul'un Fethi'nin 571'inci seneyi devriyesi. Cesaretiyle İstanbul'u bize armağan eden Fatih Sultan Mehmet'i rahmetle yad ediyoruz. Fatih Sultan Mehmet Han henüz 21 yaşındayken bir çağı kapatıp yeni bir çağın kapılarını açmıştı.

Fetih anlaşılmadan milletimizin mefkuresi kızıl elma ideali anlaşılmaz. Fetih anlaşılmadan gemileri karadan yürüten strateji anlaşılmaz. Fetih İstanbul'un bahtını aydınlığa çevirmek demektir. Fetih bayındır kılmak, sadece şehirleri ve toprağı değil gönülleri de mamur etmektir.

"İSTANBUL TÜRK VE MÜSLÜMAN'DIR"

Fethe işgal diyenlerin Haçlı sürülerinden farkı yoktur. İstanbul'un fetih ve Fatih ruhundan koparılmasına göz yummayacağız. Birileri hala kabullenemese de İstanbul Türk'tür, İstanbul Müslüman'dır. Allah'ın izniyle ebediyen öyle kalacaktır. İstanbul her şeyden önce bize ecdadın bize Fatih Sultan Mehmet Hanın, şehit ve gazilerin emanetidir.

KILIÇDAROĞLU'NA HANÇER GÖNDERMESİ

Dün 28 Mayıs 2023 seçimlerinin de birinci yıl dönümüydü. Milletimizin tercihine mazhar olarak tekrar görevi üstlendik. 28 Mayıs seçimleri sonrası ifşa olan gizli anlaşmalar ülkemizin nasıl büyük bir felaketin eşiğinden döndüğünü gösteriyor. Vatan, millet, ahlak edebiyatı yapanların koltuk uğruna savundukları değerleri nasıl sattığını takip ediyoruz.

Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayının üzerindeki şüpheleri temizlemesi önemli. İmalarla konuşmayı bırakıp açık açık ifade etsin. O hançerin 14-28 Mayıs seçimlerinde milletimizin sırtına saplanmasına izin vermedik.

Pazartesi günkü kabine sonrasında hükümetimizin 1 yıllık karnesini kamuoyuyla paylaşacağız, hangi eserleri kazandırdığımızın hesabını milletimize vereceğiz."

"EY ABD SOYKIRIMDAN SEN DE SORUMLUSUN"

Refah'taki görüntülere can dayanmıyor. Refah'a saldırılarla daha kanlı safhaya girildi. İçinizde insanlıktan kırıntı kalmadı mı? 15 bin masum çocuktan ne istediniz. Ey Amerikan devleti bu kan senin eline de bulaşmıştır. Sen de bu soykırımdan en az İsrail kadar sorumlusun. Ey Avrupa başkanları bu barbarlığa siz de ortak oldunuz, çünkü sustunuz.

Yardım konvoylarını, camileri, hastaneleri vurdular sustunuz. Gazze'de sadece insanlık ölmüyor, bebekler ölmüyor. Gazze'de insanlık ölürken Avrupa'da demokrasi ölüyor, ifade özgürlüğü ve çocuk hakları da ölüyor. Dünya bir manyağın barbarlığını izliyor. Ey BM sen ne işe yararsın. Dünya barbarlığı canlı yayında izliyor.

"İSLAM DÜNYASINA BİR ÇİFT SÖZÜM VAR"

Buradan İslam dünyasına bir çift sözüm var. Daha neyi bekliyorsunuz? Bebeklerin boynu koparılıyor çadırlarda insanlar yakılıyor. Ne zaman bir araya geleceksiniz? İslam alemi ne zaman Filistinli kardeşlerimin hukukunu onurunu koruyacak? Vallahi Allah bunun hesabını soracak. Tepkisiz kalana Allah bunun hesabını sorar. Bu barbarlık Gazze ile sınırlı mı sanıyorsunuz. Asla ve asla kan içmeye doymayacaklar. Bunlar sadece Gazze için değil bütün insanlık için tehdittir.

İsrail, uluslararası hukukun kontrolüne girmeden hiçbir devlet güvende değildir, açık açık söylüyorum; Buna Türkiye de dahildir. Netanyahu ve cinayet şebekesi tamamen kontrolden çıkmadan bu soykırım insanlığın ittifakıyla artık derhal durdurulmalı.

SOKAK HAYVANLARINA YÖNELİK TEPKİ ÇEKEN YASA TASARISI

Gelişmiş hiçbir ülkede olmayan başıboş köpek sorunumuz var. Bazı ülkeler Türkiye’ye gelecek vatandaşlarını kuduz ve sahipsiz köpekler için uyarmaya başladı. Kuduz tehdidi de aynı oranda büyüyor.

Kimse bize merhamet üzerinden ders vermeye kalkmasın. Sahipsiz köpek sayısını ‘yakala-kısırlaştır-sal’ metoduyla çözmek istedik ama bu bir çözüm olmadı. Bu sorunu köklü şekilde çözüme kavuşturmamız şart. İstiyoruz ki barınaklara alınan tüm hayvanlar sahiplenilsin. Bunu başarabilirsek bir sonraki adıma ihtiyaç kalmayacağını düşünüyoruz."