Erdoğan'dan İslam ülkelerine sitem: En temel konularda bile duruş sergilenemedi

Erdoğan, Milli Türk Talebe Birliği Genel Kurulu'nda konuşuyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Türk Talebe Birliği Genel Kurulu'nda konuşuyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin konuşan Erdooğan, "Haçlı-hilal anlayışı bitmiş değil" derken 'Türk ve İslam dünyasının lokomotif ülkesi Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasının engellenmeye çalışıldığını' savundu.

"Aynı ittifak içinde yer aldığımız ülkelerin blokajlarıyla karşı karşıya kaldık" diyen Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Gençlerimizin ülkemizi hak ettiği seviyeye çıkartacağından şüphe duymuyorum. Türkiye güçlü olmak zotundadır. İsrail'in işi gücü bölgedeki her ülkeyi tahrik etmek. İslam ülkeleri maalesef Kudüs meselesi gibi en temel konularda bile güçlü bir duruş sergileyemedi. Bugün İsrail Filistin'de hunharca insan öldürüyorsa bunun sebebi onun gücü değil İslam ülkelerinin dağınıklığıdır.

İsrail'in Gazze'de uyguladığı bir insanlık suçudur, soykırımdır. Bu bedel ödenecek. Parlamentomuzda bir siyasi partimizin genel başkanı Netanyahu gibi konuşuyor. Bunlara cevaba biz, duruşumuzla vereceğiz. Haddini bildireceğiz. Bu parlamentonun çatısı altında Netanyahu gibi konuşanlar olamaz, olmamalı. İsrail bir terör devletidir. Netanyahu, İsrail halkını isyan ettiriyor, onun için eceli yakındır.

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