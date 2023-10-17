Erdoğan'dan İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına tepki: 'Tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail güçlerinin Gazze'deki hastane saldırısına tepki göstererek, "Gazze’de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum." dedi.

Akşam saatlerinde ise İsrail güçleri, Gazze'de "Ahli Arab" hastanesini hedef aldı. Gazze Sağlık Bakanlığı, saldırıda en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail güçlerinin hastane saldırısına sert tepki gösterdi.

İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail’in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir.



Gazze’de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 17, 2023

Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti;

"İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail’in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir.



Gazze’de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum."