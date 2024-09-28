Erdoğan'dan İsrail'in saldırılarına tepki: "Artık 'dur' denilmeli"

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Lübnan saldırılarını kınadı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, "7 Ekim’den bu yana sürdürdüğü soykırım, işgal ve istila politikasının yeni hedefinde Lübnan ve Lübnan halkı vardır" dedi.

Dün akşamki saldırıda öldürülen Hizbullah lideri Nasrallah'tan bahsetmeyen Erdoğan, İsrail'in insani değerlere ve uluslararası hukuka meydan okuduğunu söyledi.

"İsrail’in, Gazze ve Ramallah’ta uyguladığı cinnet siyasetini Lübnan’a ve diğer bölge ülkelerine yayma girişimlerine artık 'dur' denilmelidir" ifadelerini kullanan Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) de çağrı yaptı.

Erdoğan'ın açıklaması şöyle: