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Erdoğan'dan İsrail'in saldırılarına tepki: "Artık 'dur' denilmeli"

Filistin'de soykırıma devam eden İsrail'in son bir haftada Lübnan'a da saldırmasına ilişkin açıklama yapan Erdoğan, "İsrail’in, Gazze ve Ramallah’ta uyguladığı cinnet siyasetini Lübnan’a ve diğer bölge ülkelerine yayma girişimlerine artık “dur” denilmelidir" ifadesini kullanırken BMGK'ye de 'harekete geçme' çağrısı yaptı.

Güncel
  • 28.09.2024 16:39
  • Giriş: 28.09.2024 16:39
  • Güncelleme: 28.09.2024 16:45
Erdoğan'dan İsrail'in saldırılarına tepki: "Artık 'dur' denilmeli"

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Lübnan saldırılarını kınadı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, "7 Ekim’den bu yana sürdürdüğü soykırım, işgal ve istila politikasının yeni hedefinde Lübnan ve Lübnan halkı vardır" dedi.

Dün akşamki saldırıda öldürülen Hizbullah lideri Nasrallah'tan bahsetmeyen Erdoğan, İsrail'in insani değerlere ve uluslararası hukuka meydan okuduğunu söyledi.

"İsrail’in, Gazze ve Ramallah’ta uyguladığı cinnet siyasetini Lübnan’a ve diğer bölge ülkelerine yayma girişimlerine artık 'dur' denilmelidir" ifadelerini kullanan Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) de çağrı yaptı.

Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

BirGün’e konuşan İranlı kaynaklar: Yüksek Ulusal Milli Güvenlik Konseyi olağanüstü toplanacak
Hizbullah lideri Nasrallah, İsrail saldırısında öldürüldü
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